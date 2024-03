"Oregón se convirtió en el salvaje Oeste": el fracaso de la despenalización de la droga

"No debería haberse hecho, causó más daño que bien". Esa es la opinión que recibe en las encuestas la despenalización de las drogas duras en Oregón, conocida como Norma 110 (oficialmente: Ley de Tratamiento y Recuperación de Toxicómanos). Quien así da voz a esta postura predominante es un sin techo adicto al fentanilo, que, sentado sobre la acera, añade: "[Oregón] se convirtió en el salvaje Oeste".

Aquel es uno de los testimonios difundidos por Kevin Dahlgren, quien camina las calles del Beaver State hablando con quienes las habitan, para entender el problema del sinhogarismo. En el video, Dahlgren dice que "personalmente, nunca me había encontrado con tantos cadáveres como el año pasado". Su entrevistado coincide: "Sí, nunca había escuchado tantas sirenas en mi vida".

“It’s done more harm than good”. A homeless fentanyl addict shares his thoughts on the decriminalization of drugs. I have asked hundreds of homeless and addicted Oregonians and a majority told me measure 110 was not a good idea and it’s hurt more than it’s helped. pic.twitter.com/UeW0wG3HMh

Desde que los ciudadanos de Oregón acudieron a las urnas hace tres años para aprobar la quita de penas al consumo de drogas, los indicadores de adicción pegaron un salto que hoy ubica al estado entre los peores del país. El indicador más revelador es, probablemente, el aumento de las muertes por sobredosis de fentanilo: 1500% desde antes de la pandemia.

La medida no legalizó el consumo de sustancias adictivas como el fentanilo, metanfetamina o la heroína. Pero sí diluyó sus consecuencias, eliminando el encarcelamiento e imponiendo multas de hasta 100 dólares. Monto que los sancionados podían reducir a cero si en 45 días buscaban tratamiento para salir de su adicción.

También buscaba mejorar los servicios y ayudas sociales para tratar la adicción, recurriendo a dólares recabados de los impuestos a la marihuana (legalizada para usos recreativos en 2015) y el ahorro que generaría debido a la disminución de los arrestos y encarcelamientos.

Si en noviembre de 2020 Oregón se convirtió en el primer estado en despenalizar las drogas, en 2024 está por convertirse en el primero en re-penalizarlas. Los protagonistas son los mismos, cambió la experiencia. Aunque hay quienes todavía la defienden -como la ACLU-, las encuestas muestran que la medida, estrella de la agenda progresista, cayó en desgracia entre la mayoría de la población y la política.

Perdió el brillo incluso para quienes, como la gobernadora del estado, Tina Kotek, se definen como "demócratas progresistas". Tan sólo unos meses después de defender que la medida había sido un éxito porque, al menos, había instalado el tema de la adicción en el discurso público, reconoció su resultado adverso:

Soy muy progresista cuando se trata de políticas publicas, pero también soy pragmática y estoy cansada de las cosas que no funcionan.

Este mes se comprometió a firmar un proyecto que la revierte. Proyecto presentado, también, por demócratas.

"Tratamiento por sobre encarcelamiento". Bajo esa promesa, un 58.46% del electorado estatal aprobó la despenalización. La norma se vendió como un abordaje más "humano" al problema de las drogas, asegurando que permitiría a los consumidores acercarse a los cuidados que los librarían del yugo de la metanfetamina, la cocaína, el fentanilo. La propuesta en las urnas decía literalmente, según un periódico local:

"La gente que está sufriendo adicción es tratada de una manera más efectiva con servicios de saluda antes que penas criminales", declaraba la medida electoral. La medida hacía hincapié en que este nuevo enfoque sanitario para las personas que viven con la adicción "incluye conectarlas con los servicios que necesitan."



"Nadie quiere ver a alguien en la cárcel porque sufre de una adicción", sostuvo el presidente de la Foundation for Drug Policy Solutions, el doctor Kevin Sabet, en una reciente entrevista a KOBITV. "Desafortunadamente, la Norma 110 tuvo el efecto opuesto". Los votantes fueron, asegura, engañados.

Engaño o no, la mayoría de los oregonianos coinciden en que fue un error: el 56% apoyaba la derogación total de la medida a fines del año pasado, según reveló una encuesta de Emerson College Polling.

La mitad aseguraba que la Norma 110 había vuelto más inseguras a las comunidades, mientras que sólo un 20% decía sentirse más seguro. Un 64% prefería eliminar las partes sobre despenalización antes que dejar la ley como estaba -otros ítems, como el intercambio gratuito de agujas usadas por nuevas, merecieron evaluaciones menos uniformes-.

Si los ciudadanos de a pie fueron mudando de postura al paso de meses y años, los uniformados sospecharon desde el principio: "Muchos oficiales percibieron que la Norma 110 no servía a la población más afectada por la adicción", concluye un estudio de tres investigadores de la Portland State University que recoge testimonios de una veintena de agentes.

Los policías consultados dijeron, además, que la medida complicaba su trabajo: reducía la capacidad de detectar otros delitos -el registro de sospechosos de posesión servía para descubrir otras infracciones- y de reclutar informantes -amenazar con cargos por posesión a los compradores ayudaba a llegar a los vendedores-.

La mayoría sostuvo que había repartido pocas citaciones o incluso ninguna, ya que creía que los consumidores pillados in fraganti simplemente ignoraban, con impunidad, las multas o las evaluaciones requeridas. En otras palabras: "No vale la pena". Sobre todo porque, aseguraron, podían proveer información sobre tratamientos sin necesidad de repartir las multas.

La ONG Oregon Recovers consultó por correo y redes sociales a más de 1200 adictos en recuperación sobre la despenalización. Un 83,7% aseguró que el consumo había aumentado desde que se quitaron las penas. Un 50,5% ve a la Norma 110 como culpable, mientras que un 49,5% opina que hubiese ocurrido de todas formas.

A pesar de que cerca de la mitad de los consultados votó a favor de la medida hace tres años, hoy casi un 80% quiere que se modifique (56.1%) o sea eliminada (23,3%). Más aún, un 83,7% asegura que "algunas personas necesitan la motivación de la justicia penal o los tribunales para buscar la recuperación".

Si el fracaso parecía evidente en calles y sondeos tempranos, los registros telefónicos terminaron de convencer a muchos del fiasco: una auditoría de la Oregon Health Authority reveló que sólo el 1% de las personas citadas por posesión de sustancias llamaban a la línea telefónica creada como parte del programa. Quienes marcaban el número de la Recovery Center Hotline, se libraban de la multa de hasta 100 dólares que acompañaba la citación. "Tratamiento por sobre encarcelamiento": si llamas y pides ayuda, evitas penas (económicas, las carcelarias habían sido eliminadas). Los citados, sin embargo, no llamaban.

El sondeo del Emerson College indica que un 38% de los ciudadanos estaban más dispuestos a querer repeler la norma al conocer esa información. En sus primeros 15 meses, la Recovery Center Hotline atendió 119 llamados. Sólo 27 personas marcaron el número para consultar sobre tratamientos relacionados al consumo de drogas. Cada llamada costó $7.000. Todos aquellos son datos recogidos por la auditoría, que diplomáticamente concluye: "No es claro que la línea creada por la Norma 110 proporcione el mejor valor dados los limitados recursos estatales".

Aún más, expertos y testigos de primera mano aseguran que quienes sí debían pagar un multa -porque habiendo recibido una citación, no telefoneaban al número indicado- no eran perseguidos si decidían ignorar la sanción. El periódico local OBP lo ilustra con una escena que, asegura, "la Policía dice que ocurre con demasiada frecuencia en el centro de Portland":

Un agente entrega a alguien una multa de 100 dólares por posesión del mortífero narcótico fentanilo y una tarjeta con el número de una línea directa de tratamiento. Llama a este número, dice el agente, y la multa desaparecerá. La persona sorprendida con fentanilo nunca llama. La multa no se paga.

"Hemos hablado exactamente con dos personas que han llamado a ese número", afirma el sargento Jerry Cioeta, de la policía de Portland. Dijo que el año pasado su escuadrón de ciclistas repartió más de 700 multas "y no consiguió absolutamente nada con ello".

Como reportó Voz Media a finales del año pasado, las muertes por sobredosis se habían multiplicado por trece, casi siete veces más que la media nacional. El recuento provisional de muertes de los CDC permite apreciar el crecimiento de las sobredosis:

Los datos estatales arrojan que en de 2019 a 2022, las muertes por sobredosis involuntarias de opiáceos aumentaron un 241%, de acuerdo con NPR. Las muertes por fentanilo aumentaron un 1.500% desde 2019, de acuerdo con datos federales analizados por The Oregonian. Es el aumento más elevado del país.

Oregon has recorded the highest percentage increase in fentanyl overdose deaths since 2019 at a staggering 1500%. This session, we have a responsibility to do something about it.

Measure 110 special interests and decriminalization activists often contend that reengaging law… pic.twitter.com/UIbMuV0Uvb

— Oregon Senate Republicans (@ORSenateGOP) February 19, 2024