La NASA celebra el trigésimo cuarto cumpleaños del telescopio Hubble

La NASA está de festejo. Su telescopio Hubble, aquel que enviaron un 24 de abril de 1990 a bordo del transbordador Discovery, cumple 34 años. Y la agencia espacial lo celebró compartiendo la imagen de la nebulosa M76 que envió el observatorio recientemente desde el espacio.

Feliz 34 aniversario del lanzamiento, @NASAHubble ¡Hasta la fecha, el telescopio ha realizado más de 1,6 millones de observaciones de 53.000 objetos astronómicos, incluida esta nueva instantánea de la nebulosa de la pequeña campana! ¿Qué vio el Hubble el día de su cumpleaños?

— NASA (@NASA) April 24, 2024