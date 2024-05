Mientras Biden advertía que dejaría de enviar armas a Israel, también anunciaba el posible alivio de sanciones a países árabes aliados del terrorismo

Un nuevo reporte revela que tan solo unas horas antes de que la Administración Biden anunciara su intención de dejar de suministrar material militar a Israel, emitió una exención de sanciones para permitir la venta de armas a algunos países árabes aliados del terrorismo.

De acuerdo con documentos obtenidos por el Washington Free Beacon, el Departamento de Estado le informó al Congreso que tiene la intención de ignorar las prohibiciones sobre la comercialización de armas a naciones que boicotean a Israel, argumentando que la exención de sanciones "facilita el apoyo de Estados Unidos a la estabilidad, la soberanía y los esfuerzos del Líbano para socavar las influencias extremistas violentas".

Sin embargo, llama la atención que la decisión que podría permitir el envió de armas a países como Irán y Qatar que colaboran estrechamente con grupos terroristas, se produjera menos de 24 antes de que Biden amenazara a Israel con paralizar el envío de material militar si el Estado judío invadía Rafah para acabar con Hamás.

El senador Ted Cruz (R., Texas), miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue uno de los que expresó su preocupación tras revisar la exención de sanciones, afirmando que la política de la Administración Biden hacia Israel y en todo el mundo parece castigar a los aliados y promover a los enemigos.

“Han sancionado a Israel e impuesto un embargo de armas. Mientras tanto, han gastado cientos de millones enviando ayuda a la Franja de Gaza controlada por Hamas, desmantelando las sanciones a Irán y ahora están suspendiendo las restricciones del Congreso para enviar armas a los enemigos de Israel como Qatar y Líbano”, criticó.

De acuerdo con el Washington Free Beacon, un portavoz del Departamento de Estado aseguró que Biden sigue comprometido con la seguridad y defensa de Israel. Sin embargo, dijo que el presidente “se reserva el derecho” a renunciar a las restricciones del Congreso, si considera que es “en interés de la seguridad nacional”.

“La política exterior de la Administración Biden va precisamente al revés. Joe Biden es el mejor amigo que Irán, Hezbolá o Hamás podrían tener”, expuso el senador Cruz.

The foreign policy of the Biden administration is precisely backwards.

For decades, Biden has undermined Israel and emboldened countries and terrorist groups who hate them.

Joe Biden is the best friend Iran, Hezbollah, or Hamas could ever have. pic.twitter.com/NsLSaxaeUy

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) May 9, 2024