Más de 170.000 mujeres viajaron a otro estado para practicarse un aborto en 2023

En junio del 2022, la Corte Suprema de Justicia (SCOTUS) decidió anular Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey, devolviendo así la potestad de legislar sobre el aborto a las legislaturas estatales, o, dicho de otro modo, a los votantes de cada estado. Desde entonces, los estados comenzaron a sancionar leyes para restringir esta práctica, mientras que otros optaron directamente por agregar el derecho a la constitución estatal.

Con esto en mente, Instituto Guttmacher realizó un informe en el que encontró que 171.300 mujeres cruzaron la frontera de su estado para conseguir un aborto en otra jurisdicción. Por ejemplo, podría ser el caso de una mujer que en Texas encuentra restricciones al aborto en el Lone-Star State, por lo que viaja hasta Kansas para realizarse esta práctica.

La estadística es del 2023, el primer año completo sin Roe vs. Wade, durante el cual Kansas e Illinois fueron los estados que más mujeres recibieron para hacerse un aborto. Carolina del Norte, Virginia y Nuevo Mexico son otros estados concurridos.

NEW: Data from our Monthly Abortion Provision Study found that post-Dobbs, abortion patients are traveling farther distances to access care.

The latest research is available on our newly launched US Abortion Provision Dashboard:https://t.co/opibFR6NwJ pic.twitter.com/zNiaC4vMvs

