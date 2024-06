Marian Robinson, la madre de la exprimera dama Michelle Obama, falleció a los 86 años

Marian Robinson, la madre de Michelle Obama, falleció a los 86 años. Así lo confirmó la familia a través de un comunicado en que celebró su vida, primero como madre y después como abuela. Robinson asistió a muchos eventos en la Casa Blanca durante la Administración Obama y raramente hablaba con periodistas.

La familia despidió a Robinson a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que la describieron como "una roca" para todo su entorno.

"Todos la extrañaremos mucho y desearíamos que estuviera aquí para ofrecernos una perspectiva, para sanar nuestros corazones apesadumbrados con una risa y una dosis de su sabiduría", se lee en el comunicado.

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC

— Michelle Obama (@MichelleObama) May 31, 2024