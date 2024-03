Los votantes añoran el estado de sus bolsillos durante la Administración Trump mientras reprueban a Biden

Años atrás, James Carville se aseguró un lugar en la historia política de los Estados Unidos. Ofició como el principal estratega de la primera campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y es el autor de una frase que inmortalizó en una pizarra: “Es la economía, estúpido”. Más de 20 años después, y con este concepto en mente, las cosas no lucen bien para Joe Biden.

Según una nueva encuesta realizada por CBS, que entrevistó a más de 2.000 probables votantes, la gran mayoría desaprueba al actual presidente en esta temática. Para ensombrecer un poco más el panorama, el mismo grupo recuerda con añoranza la economía durante los años de Donald Trump, quien resulta ser el rival del demócrata en las elecciones presidenciales.

El expresidente quedó como el presunto nominado republicano luego de que Nikki Haley anunciara el fin de su carrera presidencial en la mañana del jueves.

De acuerdo con el mencionado sondeo, el 59 % desaprueba la economía de la Administración Biden, al mismo tiempo que aprueba la de la gestión anterior en un 65 %. "Los votantes de hoy miran hacia atrás en la presidencia de Trump con calificaciones retrospectivas relativamente mejores de lo que valoran la presidencia de Biden hasta ahora", explicaron desde CBS en sus redes sociales.

Voters are comparing not just two presidents, but two presidencies.

Voters recall the economy under Trump more fondly than they rate the economy now.

Voters today look back on Trump's presidency w/ relatively better retrospective ratings than they rate Biden's presidency so… pic.twitter.com/wkk187UFSh

— CBS News Poll (@CBSNewsPoll) March 3, 2024