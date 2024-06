Los gemelos Winklevoss donan 2 millones de dólares en bitcoins a Trump

Los gemelos multimillonarios Winklevoss, fundadores la compañía de criptomonedas Gemini, anunciaron este jueves que cada uno donó un millón de dólares en bitcoins para respaldar al expresidente Donald Trump citando el compromiso del líder republicano con el crecimiento de las criptomonedas.

“Acabo de donar 1 millón de dólares en bitcoins (15,47 BTC) a @realDonaldTrump y votaré por él en noviembre. Este es el por qué”, escribió Tyler Winklevoss en su cuenta de X, en un extenso post donde cuestionó duramente al Gobierno de Joe Biden.

“En los últimos años, la Administración Biden ha declarado abiertamente la guerra a las criptomonedas. Ha utilizado como arma a múltiples agencias gubernamentales para intimidar, acosar y demandar a los buenos actores de nuestra industria en un esfuerzo por destruirla. Las acciones de esta Administración han sido nada menos que un abuso de poder sin precedentes, ejercido enteramente para obtener ganancias políticas retorcidas a expensas de la innovación, el contribuyente estadounidense y la economía estadounidense. No hay nada que la Administración Biden pueda hacer o decir en este momento para pretender lo contrario”, cuestionó el cofundador de Gemini antes de destacar el compromiso de Trump con las criptomonedas.

I just donated $1 million in bitcoin (15.47 BTC) to @realDonaldTrump and will be voting for him in November. Here’s why:

— Tyler Winklevoss (@tyler) June 20, 2024

— Tyler Winklevoss (@tyler) June 20, 2024