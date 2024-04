Los demócratas se comprometen a salvar a Johnson de la moción de destitución de Greene

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, recibió el inesperado respaldo del liderazgo demócrata mientras enfrenta amenazas de destitución de parte de Marjorie Taylor Greene. A través de un comunicado publicado en conjunto, Hakeem Jefrries, Katherine Clark y Pete Aguilar, aseguraron que, en caso de que la republicana de Georgia invoque oficialmente la moción para despedir a Johnson, "esta no tendrá éxito".

Greene, quien arribó por primera vez a la Cámara Baja en 2021, pidió públicamente la renuncia de Johnson luego de que negociara y aprobara la legislación de ayuda extranjera a Ucrania, Israel y Taiwán. No contenta con esto, aseguró que presentaría una moción de destituirlo. “La presidencia de Mike Johnson ha terminado. Necesita hacer lo correcto: dimitir y permitirnos avanzar en un proceso controlado. Si no lo hace, quedará vacante", expresó, haciendo alusión al destino que tuvo Kevin McCarthy en 2023.

Desde entonces, amenazó con invocar oficialmente la moción que invocaría la votación, pero todavía no lo ha hecho.

🚨 Hakeem Jeffries vows to save Mike Johnson’s Speakership. Why wouldn’t he? Johnson has given the Democrats everything they want. #UnipartyReveal pic.twitter.com/7w2pnAgUkg

En este contexto, y tras la aprobación del mencionado paquete legislativo, fue en el que los demócratas optaron para garantizar la continuidad del presidente de la Cámara.

"Desde el principio de este Congreso, los demócratas de la Cámara de Representantes han antepuesto las personas a la política y han encontrado un terreno común bipartidista con los republicanos tradicionales para obtener resultados reales. Al mismo tiempo, los demócratas de la Cámara han rechazado enérgicamente el extremismo de MAGA. Y seguiremos haciéndolo. En este momento, tras la finalización de nuestro trabajo de seguridad nacional, ha llegado el momento de pasar página en este capítulo de obstrucción republicana pro-Putin. Votaremos a favor de presentar la moción de la congresista Marjorie Taylor Greene para dejar vacante la presidencia. Si ella invoca la moción, no tendrá éxito", se lee en el comunicado difundido por Jeffries, Clark y Aguilar.

La republicana de Georgia no tardó mucho en responder al comunicado demócrata. Lejos de levantar el pie del acelerador, aseguró que falta muy poco para evidenciar la cercanía entre el presidente de la Cámara y sus colegas del otro lado del pasillo.

Everyday, I fight the Democrat agenda destroying America and I fight for an America First Republican agenda.

Mike Johnson is officially the Democrat Speaker of the House. Here is their official endorsement of his Speakership.

What slimy back room deal did Johnson make for the… pic.twitter.com/HGDyDzvJQH

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) April 30, 2024