Lluvia de donaciones para la campaña y caída de acciones: los efectos menos mediáticos de la condena a Trump

Luego de menos de un día de deliberación, el jurado de Manhattan encontró a Donald Trump culpable de todos y cada uno de los 34 cargos presentados en su contra por el fiscal Alvin Bragg, convirtiéndolo así en el primer presidente de los Estados Unidos (ya sea en el cargo o fuera de él) en ser condenado de un delito. Además de las reacciones políticas, comenzaron a aparecer algunos efectos secundarios.

Por ejemplo, en términos de recaudación, llegaron buenas noticias para el expresidente. Apenas minutos después de que se conociera la noticia, colapsó la plataforma WinRed, utilizada como enlace de recaudaciones fondos para la campaña de Trump.

Chris LaCivita, asesor de la campaña, intervino en redes sociales para redirigir a la gente que estaba intentado donar.

If you are one of the millions of American Patriots wanting to donate to Donald Trump’s campaign and you get an error message from @WINRED …don’t give up! Log back on and try again ! or Text TRUMP to 88022 Help us send weak @JoeBiden packing !!!

— Chris LaCivita (@LaCivitaC) May 30, 2024