La propuesta estrella demócrata para la frontera hace aguas por todas partes: rechazo republicano por blanda y del Caucus Hispano por dura

La inmigración volvió a ser el origen de un enfrentamiento público entre el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ante la votación, el próximo jueves en la Cámara alta, de un proyecto de ley bipartidista para la frontera que ya fue rechazado en febrero.

El propio presidente Biden llamó personalmente a los líderes de las cámaras para solicitarles su respaldo, aunque Johnson ya ha anunciado que, si pasa el Senado, la norma "llegaría muerta" a la cámara baja. El Caucus Hispano (demócrata) del Congreso rechazó la iniciativa, a la que calificó de "represiva" y reclamó la regularización de los millones de inmigrantes ilegales que se encuentran en el país desde hace años.

The Senate will vote on the bipartisan Border Bill on Thursday. The President called both Leader McConnell and Speaker Johnson and urged them to go forward with this bill. All those who say we need to act on the border will get a chance to show they’re serious. — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 21, 2024

Schumer acusa al GOP de "explotar la frontera para beneficio político de Trump"

Schumer subió a su cuenta de X un post en el que acusaba a Trump y a los republicanos de bloquear "el proyecto de ley de seguridad fronteriza más sólido y completo en una generación". Algo que, según el líder de la Mayoría demócrata en el Senado, se debió a intereses partidistas de cara a noviembre porque "siguen sin tener ningún plan salvo explotar la frontera para beneficio político de Trump".

It’s been 104 days since Donald Trump and the Republicans blocked the strongest, most comprehensive border security bill in a generation. And they still don’t have any plan except exploiting the border for Trump’s political gain. — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 21, 2024

Contraataque republicano

Una publicación que fue rápida y contundentemente respondida por los legisladores republicanos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara en la misma red, en la que acusaban a los demócratas de la Cámara Alta de haber bloqueado hace más de un año "el proyecto de ley de seguridad fronteriza más fuerte de la historia" aprobado por la cámara baja que sí habría sido eficaz para frenar la invasión que sufre la frontera sur desde la llegada de Biden a la Casa Blanca.

It's been 375 days since @HouseGOP PASSED the strongest border security bill in history. Sadly, Senate Dems have chosen to ignore this legislation, and instead focus on a bill that they cannot even pass themselves. The American people deserve better, Leader Schumer. https://t.co/qskXiD7X8o — House Homeland GOP (@HomelandGOP) May 20, 2024

Johnson critica la política de fronteras abiertas de Biden

El propio Johnson replicó a Schumer que el problema de la frontera proviene de los demócratas, especialmente de las políticas de Biden en este campo, que pasan por una frontera totalmente abierta por la que circulan millones de ilegales, justo lo contrario de lo que ocurrió durante el mandato de Trump. "Todo el mundo lo sabe, especialmente los ilegales que tratan de entrar", apuntilló el speaker.

Johnson publicó un comunicado junto al líder de la Mayoría republicana en la Cámara, Steve Scalise, y al látigo de ésta, Tom Emmer, en la que advertía de que, incluso si la votación consiguiera salir adelante en el Senado -ya fracasó en febrero con votos en contra de senadores demócratas-, está no pasaría jamás del Congreso.

Durante más de tres años, los demócratas del Congreso han permanecido impasibles mientras la Administración Biden abría nuestras fronteras a los cárteles criminales de la droga, a los terroristas y a incontables millones de inmigrantes ilegales. Ahora, el líder Schumer está intentando dar cobertura a sus vulnerables miembros sometiendo a votación un proyecto de ley que ya ha fracasado una vez en el Senado porque, en realidad, codificaría muchas de las desastrosas políticas de fronteras abiertas de Biden que crearon esta crisis en primer lugar. Si llegara a la Cámara, el proyecto de ley estaría muerto al llegar."

Under President Trump, our border was strong and secure. Now, under President Biden, the border is wide open and millions of illegals are flooding in. Everyone knows it - especially the illegals trying to get in.https://t.co/D4QmEijy2I — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) May 21, 2024

El Caucus Hispano del Congreso rechaza la propuesta por restrictiva

Por si quedara alguna posibilidad de que la norma llegara al despacho del presidente para su firma, los 42 miembros del Caucus Hispano del Congreso emitieron un comunicado muy crítico rechazando la iniciativa:

Una vez más, el proyecto de ley de fronteras del Senado no está a la altura de las circunstancias, al proponer políticas exclusivamente represivas y no incluir disposiciones que mantengan unidas a las familias. Tal y como está redactado, el proyecto de ley excluye protecciones críticas y vías legales para las familias, los trabajadores agrícolas y los DREAMers de Estados Unidos que han estado en los EE.UU. contribuyendo a las comunidades y la economía de nuestra nación durante décadas.

Además, la presidenta del Caucus, Nannete Barragán apuntó que "cualquier solución bipartidista debe incluir la Ley DREAM y la Ley de Modernización de la Mano de Obra Agrícola", lo que significaría otorgar green cards, e incluso la ciudadanía estadounidense, a millones de extranjeros ilegales que ya se encuentran en el país..