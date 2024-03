La potencial prohibición de TikTok podría dejar a miles de estadounidenses sin su sustento, advierten los creadores de contenido

Los creadores de contenido criticaron fuertemente a los representantes de la Cámara de Representantes que votaron este miércoles abrumadoramente a favor de un Proyecto de Ley que podría implicar la prohibición de la red social china TikTok.

Según los creadores de contenido de TikTok, una prohibición de la red social china acabaría con su principal medio de subsistencia y, por ende, amenazaría directamente su vida.

Brandon Hurst, de 30 años, propietario de una tienda de plantas, le dijo a The Washington Post que TikTok se convirtió en una herramienta esencial para su negocio.

“Prohibir TikTok supondría el cierre de muchas pequeñas empresas, incluida la mía”, dijo Hurst. “Estos representantes y senadores no entienden que lo que están haciendo no solo perjudicará a las personas que ellos llaman creadores de contenido, sino que perjudicaría a las pequeñas empresas”.

Heather DiRocco, una artista y creadora de contenidos de Montana, un estado que prohibió TikTok, también se posicionó en contra del Proyecto de Ley al que tildó de “ignorante”.

"TikTok proporciona más beneficios que perjuicios que cualquier otra plataforma de medios sociales", afirmó DiRocco al WaPo.

“Me parece increíblemente frustrante que nuestros propios políticos sigan haciendo estas afirmaciones infundadas sobre la necesidad de prohibir TikTok sin aportar ninguna prueba del porqué. Han demostrado que no saben en absoluto cómo funciona la aplicación, una y otra vez”, añadió.

Si bien el texto del Proyecto de Ley pasó al Senado, la afirmación de que TikTok quedaría prohibida automáticamente con esta ley está puesta en duda.

Algunos senadores y representantes que apoyan el Proyecto de Ley, como el demócrata John Fetterman, afirmaron que, en realidad, el texto no necesariamente prohibiría TikTok, sino que haría que la aplicación se desvincule por completo del Partido Comunista chino obligando a la empresa matriz, ByteDance, a vender su plataforma.

Let me be very clear: this legislation to restrict TikTok does NOT ban the app.

It separates ties to the Chinese Communist Party 🇨🇳 and prevents them from accessing the data of Americans—especially our kids.

Leader Schumer should put this bill on the floor soon.

— John Fetterman (@JohnFetterman) March 13, 2024