La Corte Suprema se muestra dividida sobre la inmunidad presidencial, pero Trump podría salir beneficiado aun sin ser absuelto

La Corte Suprema de Justicia (SCOTUS) escuchó los argumentos orales sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump por el 6 de Enero. En dos horas de argumentos orales, los jueces se mostraron abiertos al razonamiento del abogado del republicano, John Sauer, aunque sin comprar del todo su argumento.

Sauer afirmó ante los magistrados que los expresidentes no pueden ser procesados con cargos criminales por sus acciones en el Salón Oval, a menos que sean condenados por el Senado. Incluso defendió su argumento en caso de que se hubiera cometido asesinato a un rival político.

Durante los argumentos orales, los magistrados exploraron los límites de la inmunidad presidencial. En efecto, se centraron particularmente en qué acciones calificarían como "oficiales", para las que cabría esta inmunidad, más no así para las "personales".

D. John Sauer, Attorney for former President Trump tells Supreme Court Justices, "Without presidential immunity from criminal prosecution, there can be no presidency as we know it."

Del otro lado, los letrados del Departamento de Justicia argumentaron que Trump no estaba siendo acusado de ninguna conducta que pudiera considerarse una acción presidencial. A su vez, Jack Smith, quien estuvo presente en el tribunal, argumentó en el pasado que sólo los presidentes en ejercicio disfrutan de inmunidad frente a procesos penales.

“Lo que buscamos imponer responsabilidad penal es una conspiración para utilizar el fraude para subvertir las elecciones, uno de los medios de lo cual fue intentar que el Departamento de Justicia sea cómplice de esto. El caso no habría sido diferente si el peticionario hubiera tenido éxito”, expresó Michael Dreeben, abogado del equipo de Smith.

DOJ lawyer Michael Dreeben says it's perfectly fine for Obama to drone strike innocent civilians while arguing in favor of prosecuting Trump for "election interference." The comment came after Supreme Court Justice Brett Kavanaugh cornered Dreeben by asking

Remarkable.

The comment came after Supreme Court Justice Brett Kavanaugh cornered Dreeben by asking… pic.twitter.com/sNmHj7VwZo

