La campaña de Trump acorta la brecha con Biden, logró recaudar más de $76 millones en abril

La campaña del expresidente Trump y el Comité Nacional Republicano (RNC) anunciaron que la recaudación de abril superó los 76 millones de dólares, marcando un esfuerzo significativo para cerrar la brecha financiera con el presidente Joe Biden de cara a las elecciones de 2024.

Las cifras de recaudación de fondos se revelaron por primera vez durante el retiro de donantes en Palm Beach, donde los funcionarios de la campaña de Trump informaron sobre su liderazgo en estados clave y su intención de ampliar el mapa electoral para incluir Minnesota y Virginia.

"El (ex)presidente Donald J. Trump no solo está ganando en todos los estados en disputa, sino que también estamos recaudando los recursos necesarios para lograr una victoria en noviembre", afirmaron los principales asesores de la campaña de Trump, Chris LaCivita y Susie Wiles.

Aunque el exmandatario aún se enfrenta a un importante déficit de efectivo en la carrera presidencial contra Joe Biden, Trump ha mejorado sus cifras desde que aseguró la nominación republicana y su equipo promete seguir mejorándolas.

“Continuaremos trabajando todos los días para superar las expectativas, recaudar los fondos que necesitamos y construir una infraestructura partidista inigualable para demostrar que el impulso del presidente Trump es imparable”, aseveró la campaña de Trump.

