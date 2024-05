La campaña de Biden reacciona al fallo: "Convicto o no, Trump será el candidato republicano a la Presidencia"

La campaña de reelección del presidente Joe Biden reconoció que, a pesar de que Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, el expresidente aún podría volver a ocupar la Casa Blanca.

Pocos minutos después del histórico fallo judicial emitido este jueves contra Trump en Nueva York, el director de comunicaciones de la campaña de Biden, Michael Tyler, emitió un comunicado afirmando que el veredicto demuestra que "nadie está por encima de la ley".

"Donald Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su propio beneficio persona”, manifestó.

Sin embargo, el portavoz de la campaña del presidente reconoció que la decisión judicial de este jueves no impedirá que Trump gane las próximas elecciones.

“Convicto o no, Trump será el candidato republicano a la Presidencia”, enfatizó, destacando que la única forma de "mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval" es a través del voto en las urnas.

Más adelante, Tyler acusó al exmandatario de representar una "amenaza" para la democracia del país, argumentando que Trump “está llevando a cabo una campaña cada vez más desquiciada de venganza y retribución, prometiendo ser un dictador 'desde el primer día'”.

“Un segundo mandato de Trump significa caos, despojando las libertades de los estadounidenses y fomentando la violencia política, y el pueblo estadounidense lo rechazará este noviembre”, agregó.

Trump campaign statement on verdict:

"The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA, and the whole thing, we didn't do a thing wrong." pic.twitter.com/xgv4nl1yAI

— Alex Salvi (@alexsalvinews) May 30, 2024