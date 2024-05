La Administración Biden retira las subvenciones a una organización envuelta en la fuga del covid-19 del laboratorio de Wuhan

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó de que decidió suspender tres subvenciones a EcoHealth Alliance (EHA), una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York que estuvo presuntamente involucrada en los orígenes de la pandemia del covid-19. Además, se iniciaron los trámites para inhabilitarla e impedir que, en el futuro, reciba nuevos fondos federales.

A través de un memorándum emitido este miércoles, Henrietta Brisbon, vicepresidenta de Adquisiciones del HHS, aseguró que esta interrupción de la financiación "es necesaria para proteger el interés público y se debe a una causa de naturaleza tan grave o imperiosa que afecta a la responsabilidad actual de EHA".

Principalmente, se responsabiliza a EHA -que realizaba una investigación sobre el coronavirus en murciélagos -denominada ganancia de función- en el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan (China), donde teóricamente se produjo la fuga del patógeno- de no supervisar correctamente las condiciones de seguridad del centro. A ello se añade que no comunicó apropiadamente los resultados de sus experimentos.

La reacción del HHS fue aplaudida desde el Partido Republicano. El legislador Brad Wenstrup, presidente del Subcomité Especial de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia del Coronavirus, señaló en un comunicado que "EcoHealth facilitó la investigación de ganancia de función en Wuhan, China, sin la supervisión adecuada, violó voluntariamente múltiples requisitos de su multimillonaria subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), y al parecer hizo declaraciones falsas a los NIH", añadiendo que "estas acciones son totalmente aborrecibles, indefendibles y deben abordarse con medidas rápidas".

El hecho de pensar que la pandemia se originó debido a una fuga del laboratorio de Wuhan está dejando de ser una teoría de la conspiración. Algo que el propio Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), reconoció en el Congreso.

Lo que sí ha conseguido el subcomité es que un alto funcionario de los NIH reconozca que se otorgaron fondos federales a la investigación en cuestión. Así lo confirmó este jueves el subdirector principal de la agencia, Lawrence Tabak, en su comparecencia en el Congreso este jueves. "Depende de su definición de investigación de ganancia de función. Si se refiere al término genérico, sí, lo hicimos", respondió cuando fue preguntado por el representante republicano Debbie Lesko.

