La Administración Biden avanza formalmente para reclasificar la marihuana como una droga de bajo riesgo

Joe Biden comenzó la campaña para mejorar su percepción entre los votantes más jóvenes, la cual viene en caída libre desde hace meses. Para revertir la tendencia, el presidente inició formalmente el proceso de reclasificación de la marihuana, con el objetivo de abandonar la categorización de sustancia restringida (Lista I) a una de bajo riesgo (Lista III).

¿De qué se trata esta reclasificación? De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA), y en base a Ley de Sustancias Controladas (CSA), la cual establece la política federal de los Estados Unidos sobre las drogas, estas se clasifican de la siguiente manera: Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV y Lista V, siendo la I la más peligrosa y la V la menos peligrosa.

"Las drogas, sustancias y ciertos productos químicos utilizados para fabricar drogas se clasifican en cinco (5) categorías o listas distintas en función del uso médico aceptable de la droga y del potencial de abuso o dependencia de la misma. El índice de abuso es un factor determinante en la clasificación de la droga; por ejemplo, las drogas de la Lista I tienen un alto potencial de abuso y de crear una dependencia psicológica y/o física grave. A medida que cambia la clasificación de la droga (Lista II, Lista III, etc.), también lo hace el potencial de abuso (las drogas de la Lista V representan el menor potencial de abuso)", explica el sitio oficial de la DEA.

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana.

So today, the @TheJusticeDept is taking the next step to reclassify marijuana from a Schedule I to a Schedule III drug under federal law.

Here's what that means: pic.twitter.com/TMztSyyFYm

— President Biden (@POTUS) May 16, 2024