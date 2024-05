Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Norte, tiene prohibido el acceso al 20% de su estado

La tribu Sioux Yankton votó el viernes prohibir a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, la entrada a su reserva. Días antes, la tribu Sisseton-Wahpeton Ovate había hecho lo propio.

Estos dos vetos se suman a otros cuatro -de las tribus Oglala, Rosebud, Cheyenne River y la Standing Rock Sioux- y significan que la gobernadora tiene cerrado el acceso al 20% del territorio de su estado, de acuerdo con AP. Según la misma, sólo tres tribus no actuaron contra Noe.

Noem tiene una mala relación con las tribus hace años. La última controversia se produjo el mes pasado, cuando la republicana dijo que los líderes tribales se estaban "beneficiando personalmente" de la presencia de carteles en las reservas.

"Los líderes de las tribus deberían tomar medidas para expulsar a los cárteles de sus tierras", Noem escribió el jueves tras conocer la última prohibición. También los llamó a trabajar juntos para "restablecer la ley y el orden en sus comunidades" y acusó de inacción a la Administración Biden.

Tribals leaders should take action to ban the cartels from their lands and accept my offer to help them restore law and order to their communities while protecting their sovereignty.

We can only do this through partnerships because the Biden Administration is failing to do their… https://t.co/QrR1LpxxdX

— Kristi Noem (@KristiNoem) May 9, 2024