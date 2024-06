Joe Biden asegura que no indultará a su hijo Hunter si la Justicia lo declara culpable

Joe Biden aseguró este jueves que no indultará a su hijo Hunter si la Justicia lo declara culpable. Durante una entrevista en el programa World News Tonight con David Muir para ABC News, el presidente demócrata afirmó que aceptará lo que el tribunal dictamine durante el juicio al que se enfrenta su hijo por posesión ilegal de armas.

En concreto, el periodista preguntó al demócrata si aceptaría el resultado del juicio de su hijo en Wilmington, Delaware, por posesión ilegal de armas. Biden, sin dudarlo, respondió "Sí". Ante esto, el reportero volvió a cuestionar al presidente: "¿Ha descartado un indulto para su hijo?". El demócrata, de nuevo, no dudo en contestar: "Sí".

El juicio contra Trump, otro de los temas que trató Joe Biden

No fue el único proceso por el que Muir preguntó a Biden durante su charla en Normandía (Francia). Minutos antes de interesarse por la opinión del presidente sobre el juicio de su hijo, preguntó también por el de Donald Trump.

El tribunal declaró culpable al expresidente por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Tras esto, Trump comenzó una campaña asegurando que el veredicto del juicio suponía que sus derechos civiles fueron "totalmente violados".

Joe Biden, por su parte, acusó a Donald Trump de intentar intentar destruir el Estado de derecho: "Está tratando de socavarlo. Tuvo un juicio justo. El jurado habló", afirmó el presidente.

Donald Trump y Joe Biden se verán las caras el próximo 27 de junio. El debate será decisivo para ambos aunque parece ser que Joe Biden se juega más que el expresidente en este encuentro. Por ello, David Muir preguntó al actual presidente qué consideraba que debía lograr durante el debate. La respuesta del demócrata fue la siguiente:

Decir lo que pienso. Que él diga lo que piensa. Lo que él ha dicho está fuera de lugar. Él dijo: 'Quiero ser un dictador desde el primer día'. Yo quiero avanzar en una nueva dirección... y él habla de suspender la constitución. Todo lo que tengo que hacer es escuchar lo que dice, y lo que yo creo, y lo que él cree. Él se preocupa de sí mismo. Yo me preocupo por el país.

Tras esto, el presentador cuestionó a Biden: "¿Está usted preparado para el debate?". A lo que él respondió que sí, dando por finalizada la entrevista en la que, entre otros temas, también hablaron sobre las guerras en Ucrania y en Gaza así como los problemas a los que se enfrenta el país respecto a la inmigración ilegal.

