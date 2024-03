George Santos pone en apuros al GOP: anuncia que correrá como independiente y queda en riesgo un escaño republicano en Nueva York

Este viernes fue caótico para el Partido Republicano, especialmente en la Cámara de Representantes.

A primera hora, luego de que los representantes aprobaran una ley de gasto de $1.2 billones para intentar evitar el cierre del Gobierno, Marjorie Taylor Greene, congresista de alto perfil, presentó una moción de censura contra el speaker Mike Johnson, abriendo aun más la grieta entre el ala moderada y más conservadora del partido. Los republicanos también vieron como su mayoría en la Cámara Baja se cerró incluso más debido a la renuncia del representante Mike Gallagher (R-WI), quien el 19 de abril dejará el escaño vacío hasta noviembre.

Pero además del caos interno en la Cámara, las elecciones de noviembre también se complicaron porque el exrepresentante George Santos, destituido meses atrás en medio de un escándalo por presunto fraude electrónico, robo de identidad y violaciones de financiamiento de campañas, anunció que no correrá en las elecciones primarias republicanas por el distrito 1 de Nueva York, sino que se lanzará como independiente.

"Después de la vergonzosa actuación de hoy en la Cámara, he reflexionado y decidido que ya no puedo ser parte del Partido Republicano”, escribió Santos en X (Twitter). “El Partido Republicano continúa mintiendo y estafando a su base de votantes. Yo, en conciencia, no puedo afiliarme a un partido que representa nada y se enamora de todo”.

“Estoy suspendiendo oficialmente mi petición en #NY01 para acceder a la boleta como republicano y [presentaré] mi candidatura como independiente... Llevaré mis valores de apoyo Ultra MAGA/Trump a la boleta en noviembre como Independiente”, sentenció el exrepresentante.

🚨Announcement🚨

After today’s embarrassing showing in the house I have reflected and decided that I can no longer be part of the Republican Party…

The Republican Party continues to lie and swindle its voter base. I in good conscience cannot affiliate myself with a party that…

— George Santos (@MrSantosNY) March 22, 2024