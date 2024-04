Florida: Cara y Cruz de la Corte Suprema sobre el aborto

La Corte Suprema de Florida falló el pasado lunes a favor y en contra de la vida sin solución de continuidad. El Alto Tribunal dio luz verde a la ley que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas, lo que abre el camino para desbloquear la norma posterior que lo evitaría desde las seis semanas -ley del latido-. Sin embargo, los jueces permitieron que en noviembre los floridianos voten en referéndum una ambigua premisa que podría consagrarlo como derecho en la Constitución estatal hasta el momento del nacimiento.

Luz verde a la norma tras rechazar el recurso de Planned Parenthood

Con el único voto en contra del juez Jorge Labarga -que emitió un comunicado explicando por qué disiente de la mayoría-, el Supremo falló que Planned Parenhood -el demandante- no puede demostrar sus argumentos de que el aborto estaba protegido por la Cláusula de Privacidad de la Constitución de Florida (art. 1 Sección 23), por lo que permite que la norma salga adelante.

Basándonos en nuestro análisis de que no existe un derecho claro al aborto consagrado en la Cláusula de Privacidad, Planned Parenthood no puede superar la presunción de constitucionalidad y es incapaz de demostrar más allá de toda duda razonable que la prohibición de las 15 semanas es inconstitucional.

La ley del latido, en vigor a partir de mayo

Esta decisión abre la puerta a la entrada en vigor de la Ley del Latido, firmada por el gobernador Ron DeSantis el año pasado, y que aumenta la prohibición de abortar, al impedirlo a partir de la sexta semana, que es cuando se puede percibir el latido del feto. Según la previsión del fallo, esta norma entraría en vigor a partir del 1 de mayo.

Una decisión celebrada por grupos provida, como SBA Pro-Life, que, a través de la directora de Política Estatal, Katie Glenn Daniel, instó a DeSantis a "estar a la vanguardia de la protección de Florida contra el intento de las grandes empresas del aborto de eliminar los derechos de los niños no nacidos":

La victoria de hoy para los niños no nacidos que tienen un latido del corazón y pueden sentir dolor está en línea con las opiniones de la mayoría de los floridanos que quieren proteger a los bebés y servir a las madres y las familias. A medida que Florida se enfrenta a lo que puede ser su mayor lucha electoral hasta ahora, el gobernador Ron DeSantis debe estar a la vanguardia de la protección de Florida contra el intento de las grandes empresas del aborto de eliminar los derechos de los niños no nacidos, los padres, las mujeres y las niñas. El gobernador DeSantis firmó protecciones para los bebés que sienten dolor y tienen un latido del corazón en la ley y ahora debe liderar en la defensa de esas protecciones.

¿Una victoria pírrica contra el aborto?

No obstante esta notable victoria puede convertirse en una pírrica como consecuencia de un segundo fallo del Alto Tribunal sobre el aborto. En este caso, por un ajustado 4-3 . Curiosamente, y frente a los tradicionales alegatos feministas de que el aborto es decisión de las mujeres, sin que los hombres tengan voz, fueron los 4 jueces varones del Supremo quienes permitirán que la controvertida pregunta que podría consagrarlo como un derecho constitucional estatal sea votada en las elecciones de noviembre. Las tres jueces votaron en contra y expresaron un voto en el que disienten de la mayoría.

Grupos abortistas, liderados por la gran multinacional del aborto, Planned Parenthood, no confiaron sus posiciones al recurso contra la ley, sino que recogieron firmas para llevar a referéndum estatal una enmienda constitucional para incluirlo como un derecho en la Carta Magna estatal en las elecciones de noviembre. Con un texto deliberadamente ambiguo, de conseguir el respaldo del 60% de los votantes, la iniciativa podría dejar en nada las leyes recién respaldadas por la Justicia, puesto que podría llegar a permitir los abortos hasta el momento del nacimiento.

Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la Legislatura para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor tenga un aborto.

La fiscal general de Florida critica que "confundirán a los votantes"

Precisamente la ambigüedad del texto fue lo que llevó a la fiscal general de Florida, Ashley Moody, a presentar un recurso para invalidar la votación. Tras el fallo de la Corte Suprema, Moody lamentó que los votantes serán confundidos por los textos, y anunció que trabajará para "educarlos".

Esa decisión pone de manifiesto las dificultades y el carácter divisivo de permitir iniciativas vagas y engañosas en la papeleta electoral. Hemos sostenido desde el principio que estas dos nuevas iniciativas constitucionales confundirán a los votantes. Sostenemos que será una ardua batalla educarlos. Sin embargo, respetamos las decisiones del tribunal.

We appreciate the court revisiting its precedent on Florida’s right to privacy and returning the meaning of that amendment to the voters' original intention. That decision outlines the difficulties and divisiveness of allowing vague and misleading initiatives on the ballot. We… — AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) April 1, 2024

"Traerá de vuelta los peligrosos abortos tardíos"

También los grupos provida expresaron su desencanto, destacando que, en caso de salir adelante, "esta medida no sólo traerá de vuelta a Florida los peligrosos abortos tardíos, sino que permitirá que niñas que no tienen edad suficiente para perforarse las orejas por sí mismas se hagan un aborto sin la aprobación de sus padres", en palabras de SBA Pro-Life.

Debemos oponernos a la Prop. 4. Esta medida no sólo traerá de vuelta a Florida los peligrosos abortos tardíos, sino que permitirá que niñas que no tienen edad suficiente para perforarse las orejas por sí mismas se hagan un aborto sin la aprobación de sus padres. Esas niñas y las mujeres que abortan estarán en peligro cuando esta medida elimine todas las regulaciones sanitarias sobre el aborto que existen en los libros. En un estado en el que el 25% de los centros abortistas no pasaron las inspecciones, no es de extrañar que quieran carecer por completo de regulación para aumentar sus beneficios a costa de las mujeres, las niñas y los bebés.

En un comunicado, la organización, que cuenta con más de un millón de personas a lo largo de toda la nación, indicó que explicó al Tribunal, a través de un amicus curiae, "el uso engañoso de la palabra 'viabilidad' en la enmienda, al tiempo que permitía el aborto en el tercer trimestre siempre que lo aprobara un abortista". Además, el texto denuncia que "el mes pasado, los recolectores de firmas a sueldo de la enmienda proabortista fueron detenidos por presentar firmas fraudulentas" y que uno de cada tres dólares recaudados por los defensores de la enmienda "proceden de la industria del aborto, que se beneficiará directamente de la ampliación de los abortos tardíos".

Los defensores del aborto celebran la aprobación del referéndum

Por el contrario, Planned Parenthood y sus allegados se apresuraron a celebrar el segundo fallo -ignorando el primero- en las redes sociales, llamando a la movilización para sacar adelante la iniciativa.

Today, the Court affirmed that Amendment 4 satisfies the requirements for placement on the ballot. Floridians will have the opportunity to reclaim their bodily autonomy and freedom from government interference! Help us win in November - donate at https://t.co/ygxrw0zsEY pic.twitter.com/ASzgg0TsvV — Florida Planned Parenthood Action (@PPactionFL) April 1, 2024

Los políticos demócratas se vuelcan en la campaña por el aborto

La puerta abierta al referéndum ha dado alas a políticos demócratas a anunciar una campaña para que la enmienda salga adelante y "demostrar al Partido Republicano que no está a la altura de América", en palabras de Gavin Newsom. El gobernador de California se apresuró a subir una publicación a su cuenta de X pidiendo donaciones para ayudar a los proabortistas a revertir la legislación estatal.