Fetterman propone a Mitt Romney como presidente de Harvard para terminar con la "ortodoxia de extrema izquierda"

Desde que estallara el conflicto entre Hamás e Israel el 7 de octubre del 2022, el senador John Fetterman rompió con muchos de sus colegas progresistas en el Congreso al expresarse en defensa del Estado judío en múltiples ocasiones, incluso señalando a viva voz el antisemitismo en los campus universitarios. En efecto, con la intención de combatir este último punto, propuso a un colega republicano como presidente de la Universidad de Harvard.

El senador por Pennsylvania, electo en 2022 tras derrotar a Mehmet Oz, rechazó recientemente la etiqueta de "progresista" y aseguró que quería estar del lado "correcto" en defensa de Israel.

En esta oportunidad, respaldó oficialmente a Mitt Romney (R-UT) para ser el próximo presidente de Harvard, cargo que se encuentra atravesando un interinato tras la mediática renuncia de Claudine Gay.

As an alumnus of Harvard, and after this mad season of antisemitism at Columbia, I co-sign.

This former Governor of Massachusetts doesn't need a paycheck, but Harvard and its academic peers needs to recalibrate from far-left orthodoxy. pic.twitter.com/eaT0F5VaiR

— Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) April 22, 2024