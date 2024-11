Reino Unido: una petición parlamentaria para repetir las elecciones supera las 2 millones de firmas

Publicado por Juan Peña Verificado por 25 de noviembre, 2024

Una petición realizada a través del sitio web del Parlamento británico ha recogido más de 2 millones de firmas en menos de 48 horas y llama a celebrar nuevas elecciones. Esta petición online, que al cumplir una serie de requisitos debe pasar por la Cámara de los Comunes, ha atraído la atención de celebridades internacionales y del Reino Unido.

La recogida de firmas, iniciada por Michael Westwood, pide "convocar elecciones generales", debido a que "el actual Gobierno laborista ha incumplido las promesas que hizo en el periodo previo a las últimas elecciones". Según los datos en abierto de la firma, en algunos distritos electorales del sur de Inglaterra, más del 6% de los residentes han firmado a favor.

Es la recogida de firmas del Parlamento que más apoyo popular ha tenido desde que los ciudadanos británicos pidieron revocar el Artículo 50. En aquel momento se sumaron más de 6 millones de firmas por el mismo sistema.

El Reino Unido pasó por las urnas de forma adelantada para elegir un nuevo Gobierno y una nueva Cámara de los Comunes después de 14 años de control conservador en las instituciones. Tras los comicios, ganaron los laboristas liderados por Keir Starmer y se hicieron con una fuerte mayoría de 402 de los 650 escaños de la cámara baja.

Sin embargo, el voto popular fue extremadamente bajo para los laboristas, que tan solo cosecharon un 35% del total de votos. Es el resultado más bajo para un partido en el Gobierno desde 1945 en Reino Unido. Con una participación ocho puntos más baja que en 2019, los laboristas incluso obtuvieron un peor resultado en el voto popular que aquel año, en el que lograron 600.000 votos más pese a perder las elecciones.

Sin embargo, el sistema del first-past-the-post británico hace que quien gane en cada distrito sea el que se lleve el escaño. Desde las elecciones de este verano, pese a que los laboristas y el progresismo británico clamaron una victoria aplastante, se supo que gobernar y mantener una popularidad aceptable sería una tarea difícil para Starmer.

La petición pasará a votación Las normas del Parlamento británico indican que cuando una de estas peticiones pasa del umbral de las 10.000 firmas, debe obtener una respuesta oficial del Gobierno británico. En el caso de aquellas peticiones que tengan más de 100.000 firmas, el Parlamento británico tendrá que considerar una votación acerca de la reclamación interpuesta.

​Esto significa que en un plazo, el Parlamento podría votar sobre una elecciones general. Esta petición es la única que ha pasado del umbral de los 100.000 votos, junto con otra que pide considerar que solo los mayores de 16 años puedan tener cuentas de redes sociales.

La petición no prosperará sin embargo en la Cámara de los Comunes, debido a la fuerte mayoría de la que disponen los laboristas. El primer ministro Keir Starmer comentó esta tarde que no está sorprendido por el éxito de la petición, tal y como recoge la BBC.

"Me recuerdo a mí mismo que mucha gente no votó a los laboristas en las últimas elecciones", declaró Starmer en una entrevista televisada este lunes. "No me sorprende que muchos de ellos quieran una repetición. Nuestro sistema no funciona así".