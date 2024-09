Javier Milei sacudió a la ONU en su primer discurso ante la Asamblea General: "El Pacto del Futuro es un programa de gobierno supranacional de corte socialista"

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 24 de septiembre, 2024

Javier Milei sacudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su primera participación como presidente de Argentina. Durante casi quince minutos, el libertario destrozó a la Agenda 2030 y al Pacto del Futuro, calificándolos como intentos de imponer un “programa de gobierno supranacional de corte socialista”.

Milei debutó en una cumbre de Naciones Unidos con un discurso para nada discreto, atacando directamente las iniciativas del organismo que actualmente lideral el portugués Antonio Guterres.

El argentino comenzó con un repaso histórico del rol de la ONU, destacando que, desde su creación, se han visto "más de 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el mando de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar".

"Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía (Frederic) Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad", sumó.

Posteriormente citó al profete Isaías, para luego remarcar los logros de la ONU, resumidos en un "éxito destacable en la historia de las naciones, que no puede ser soslayado".

"La Agenda 2030 es un programa de gobierno supranacional, de corte socialista"

Acto seguido, realizó una descripción de cómo el organismo comenzó a desviarse de lo que Milei llamó "sus principios fundacionales".

Según explicó, en los últimos años la ONU pasó a convertirse en “un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”.

"Lo que se está discutiendo - esta semana, aquí, en Nueva York, en la Cumbre del Futuro - no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado", continuó Milei.

El presidente pasó entonces a criticar directamente la Agenda 2030, la cual, "aunque bien intencionada en sus metas", "no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional, de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-Nación y violentan el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas".

"Es una agenda, que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarlas. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de los individuos", añadió.

"Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda..."

Milei hizo también una mención a Israel como el "único país de Medio Oriente, que defiende la democracia liberal".

"Se ha promovido, además, una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolos en deudores perpetuos para promover la agenda de las elites globales", continuó.

El presidente argentino habló también de un "fin de ciclo" de este tipo de políticas, como "el colectivismo y el postureo moral de la agenda woke", dado que "se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo".

"Si la Agenda 2030 fracasó - como reconocen sus propios promotores - la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda: diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser - según ellos - y cuando los individuos – libremente - actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad", señaló Milei.

Por último, el libertario aseguró que Argentina dejará de ser "neutral" en el escenario internacional, para adoptar una agenda mucho más activa en el escenario global.

"A partir de este día, sepan que, la República Argentina, va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque - como decía Thomas Paine - "aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben - como hombres - soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo, y que las fuerzas del cielo nos acompañen", concluyó.

El presidente argentino estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Diana Mondino, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein. A ellos se sumó el representante argentino ante la ONU, Ricardo Lagorio.

En cuanto a la agenda del presidente sudamericano en Estados Unidos, llegó a Nueva York el pasado domingo, día que aprovechó para reunirse con un grupo de periodistas del New York Times. Posteriormente se volvió viral al tocar la famosa campana en la Bolsa de Valores y también se tomó un tiempo para reunirse con su amigo personal, Elon Musk.