Duro comunicado de la Unión Europea contra Maduro: "Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa"

10 de agosto, 2024

La comunidad internacional continúa presionando al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, para que reconozca los resultados de las elecciones presidenciales. En esta oportunidad, fue la Unión Europea (UE) la que sacó un comunicado presionando al régimen venezolano. La misiva, firmada por Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, asegura que Edmundo González "parece" ser el ganador de los comicios "por una mayoría significativa".

Maduro, quien insiste en que él ganó las elecciones realizadas el pasado 28 de julio sin siquiera mostrar las actas que validen su afirmación, pidió recientemente al Tribunal Supremo de Justicia local que certifique su versión de la historia.

La presidente del máximo tribunal del país, Caryslia Beatriz Rodríguez, aseguró que iniciará una fase de “peritaje” con las pruebas recolectadas durante un recurso solicitado por el propio Maduro, con el fin de "certificar" los resultados "oficiales". A su vez, declaró en desacato a González Urrutia, quien no se presentó tras el llamado del tribunal chavista por considerar fraudulentos los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En cuanto al comunicado difundido por la UE, hace una suerte de resumen de lo sucedido en Venezuela después de las elecciones.

"Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa"

Borrell comienza resaltando la conclusión del Centro Carter sobre los comicios: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral". Con esa premisa, cuestionó a Maduro e incluso explicó por qué las actas publicadas por la oposición deberían ser consideradas como válidas.

"Gracias a la presencia de casi 90.000 testigos de mesa de la oposición en los centros de votación y a la valentía y espíritu democrático de los venezolanos, han conseguido escanear y registrar más del 80% de las actas electorales certificadas expedidas por las máquinas de votación, las digitalizaron y publicaron. El sistema es sencillo: cuando se cierra la votación, los miembros de mesa, testigos y operadores firman en la pantalla el acta de escrutinio, que incluye la cantidad de votos recibidos por cada candidato, desglosado por partido político. La máquina de votación imprime el acta de escrutinio y envía los resultados al CNE mediante líneas dedicadas y encriptadas. Finalmente, los testigos de diferentes partidos reciben copias en papel de las actas oficiales, que son las que la oposición ha logrado reunir y publicar", explicaron.

En cuanto a los resultados de las elecciones, Borrell aseguró que "Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa", lo que abre la puerta para otra discusión: ¿Cómo hacer valer ese resultado?.

Según el vicepresidente de la Comisión Europea, la solución "reside en el diálogo, la transparencia y el respeto de la soberanía y voluntad del pueblo venezolano".

"Hay que evitar que la fractura política degenere en enfrentamientos en las calles. Para ello, el diálogo político entre las partes venezolanas es indispensable. Y la comunidad internacional debe apoyarlo. Pero no cualquier diálogo. Si se da una salida en falso a esta crisis, una salida que no refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas, si no se inicia una transición democrática, lo pagará el pueblo venezolano que tanto ha sufrido ya. Lo pagará la economía venezolana", continuó.

Por último, Borrell llamó al régimen de Maduro a terminar con "las detenciones arbitrarias y a la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil", pidiendo también que "todos los presos políticos sean puestos en libertad".