Tatum aniquila a los Bulls y LeBron James derroca a los Kings

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 22 de diciembre, 2024

Pocas sorpresas dejó una última jornada en la que se disputaron hasta 12 partidos. Los equipos que lideran cada una de las conferencias no dejaron escapar la oportunidad de sumar un nuevo triunfo a su récord y así ampliar su distancia y situarse más cerca de la clasificación para los playoffs, pese a que aún queden unos meses para que las mejores franquicias de la temporada se vean las caras en la ronda definitiva.

Una de esas franquicias que cada día que pasa está más cerca de disputar los playoffs son los Cleveland Cavaliers. Los hombres dirigidos por Kenny Atkinson apalizaron a los Philadelphia 76ers (126-99) en Ohio, con seis jugadores que sobrepasaron la barrera de los 10 puntos. Darius Garland -con 26 puntos- y Evan Mobley -con un doble-doble (22 puntos y 13 rebotes) neutralizaron los 27 puntos firmados por Tyrese Maxey.

Los Angeles Lakers volvieron a deshacerse de los Sacramento Kings (99-103) en el siempre complicado Golden 1 Center. A diferencia del último cara a cara entre ambas, la franquicia púrpura y dorada sufrió más para lograr la victoria, viendo la gran actuación grupal del roster de la capital californiana. LeBron James -con 32 puntos- y Anthony Davis -con un doble-doble (10 puntos y 15 rebotes)- invalidaron los 31 puntos de De'Aaron Fox y el partidazo de Domantas Sabonis (19 puntos y 19 rebotes).

Este último no fue el único duelo estatal que hubo porque los Orlando Magic no dejaron que los Miami Heat asaltaran el Kia Center (121-114) gracias, en gran parte, a los 35 puntos que firmó Cole Anthony, y eso que no fue titular. Los New York Knicks aplacaron al equipo con peor récord de la Conferencia Oeste, los New Orleans Pelicans (93-104). Y los Milwaukee Bucks olvidaron su derrota frente a los Cavaliers imponiéndose a los Washington Wizards.

Los Dallas Mavericks, sin Luka Doncic, se tomaron su revancha frente a Los Angeles Clippers, franquicia a la que derrotó (113-97) en el American Airlines Center de Texas. Hasta ocho jugadores texanos anotaron 10 puntos o más. Los que suman y siguen son los Boston Celtics, que cosecharon su séptimo triunfo en los últimos diez juegos. Esta vez fueron los Chicago Bulls los que sucumbieron al poderío de la franquicia más laureada de la NBA (98-123), que contó con un Jayson Tatum que activó su modo aniquilador con un triple-doble (43 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias).