Tom Brady se convierte en accionista de Las Vegas Raiders

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 17 de octubre, 2024

Tom Brady regresa a la NFL. Pero no como jugador, sino como dueño de una franquicia. La junta de propietarios aprobó por unanimidad la oferta de compra que presentó una de las grandes leyendas de la liga para convertirse en socio minoritario de Las Vegas Raiders.

Concretamente, Brady -y un socio suyo- han adquirido el 10% de los Raiders, quedándose el exjugador de los New England Patriots y de los Tampa Bay Buccaneers con un 5%. No trascendió la cuantía de la inversión. Una operación que se empezó a cocinar en 2023.

"Me siento increíblemente humilde y emocionado por haber sido aprobado por unanimidad como propietario de los Raiders de Las Vegas. A lo largo de mi carrera en la NFL, he aprendido que, en esencia, el fútbol es un juego de trabajo en equipo, resistencia y una búsqueda incesante de la excelencia. La franquicia de los Raiders y la ciudad de Las Vegas encarnan estos mismos valores, y me siento honrado de formar parte de esa historia" escribió Brady en un comunicado.

"Estoy ansioso por contribuir a la organización en todo lo que pueda, honrando la rica tradición de los Raiders a la vez que encuentro todas las oportunidades posibles para mejorar nuestra oferta a los aficionados... y lo que es más importante, ganar partidos", añadió.

Quien celebró la llegada de Brady a la junta de propietarios fue Roger Goodell, comisionado de la NFL: "Es genial que Tom Brady quiera invertir en la NFL. Se preocupa profundamente por este juego. Cree en su futuro, y creo que es una señal de ello".

Brady se retiró de la práctica profesional en febrero de 2023. Un año después, se incorporó como comentarista deportivo en Fox Sports, actividad que podrá continuar realizando a pesar de convertirse en propietario de los Raiders.