California: los incendios golpean a los propietarios en medio de la crisis de las compañías de seguros

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 20 de enero, 2025

Los propietarios de vivienda en California viven la crisis de seguros en medio de los grandes incendios que azotan al estado en los últimos días. Muchas de las compañías comenzaron a cancelar las pólizas de seguro a solo meses de que iniciaran los incendios.

Debido a la burocracia y las regulaciones del estado, entre 2020 y 2022, las compañías de seguros se negaron a renovar al menos 2,8 millones de pólizas de propietarios de viviendas en el estado, según los datos más recientes del Departamento de Seguros de California recogidos por CNN. Este número incluye 531.000 en el condado de Los Ángeles, donde los incendios están arrasando actualmente.

Se trata de una situación que es reconocida por el Comisionado Estatal de Seguros Ricardo Lara y los grupos de consumidores, quien detalló que el problema sigue en un aumento, principalmente en la última década.

A pesar de que la problemática de los seguros se registra desde hace un par de años, los recientes incendios en el estado abrieron de nuevo el debate. La información resurge en un momento en el que los incendios de Eaton y el de Palisades han quemado más de 40.000 acres (16.000 hectáreas) y dejado al menos 25 muertos.

Y es que se estima que, tras la catástrofe, muchas compañías de seguros seguirán abandonando el estado debido a una ley que data de hace décadas. Según recordó Fox Business, en 1988, los votantes de California aprobaron la Proposición 103, que otorgaba al Departamento de Seguros de California el poder de aprobar tarifas o incluso reducirlas.

Como consecuencia, las compañías de seguros que quieren aumentar las tarifas deben pasar por un proceso regulatorio que puede llevar meses o incluso años, lo que dificulta su capacidad de ajustar adecuadamente las tarifas para cubrir sus pérdidas y evaluar el riesgo.

“La Propuesta 103 es básicamente un control de precios (...) Pone fin a la capacidad de las compañías de seguros de ajustar las tarifas para satisfacer las necesidades del mercado”, explicó a Fox Steven Greenhut, director de la región oeste del R Street Institute en Sacramento.

A pesar de que el Gobierno del demócrata Gavin Newsom ha impulsado medidas para hacer frente a la situación, no ha sido suficiente. Y en el estado no se puede cambiar una iniciativa a menos que se someta a votación. Hasta ahora, no ha habido suficiente incentivo político para que la Propuesta 103 vuelva a ser evaluada.

Entre tanto, se han promovido otras iniciativas como la creación del Plan FAIR, una aseguradora de último recurso creada por el estado que ofrece pólizas caras y básicas.

Sin embargo, según Greenhut, como el número de pólizas del Plan FAIR ha superado por mucho lo que estaba previsto que respaldara, ha habido algunas opiniones sobre la posibilidad de que el plan pueda declararse en quiebra.

“Ahora tenemos estos grandes incendios forestales en el sur de California, que son horribles. Y tendremos que esperar y ver el resultado, pero es otro gran problema”, señaló Greenhut.