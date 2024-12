El presentador Neil Cavuto dejó Fox News tras 28 años

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 20 de diciembre, 2024

"Tengo que hacer lo que me gusta, informar de las noticias", se despidió Neil Cavuto de la cadena Fox News el jueves, tras 28 años en sus filas. "No gritar las noticias, no chillar las noticias. No insultar... seguir las noticias, decir la verdad al poder y ser justo con todos. Eso es, ese soy yo".

Cavuto dio sus primeros pasos en Fox como presentador en 1996, primeros años también de la cadena fundada por Rupert Murdoch. Antes trabajaba en CNBC.

El veterano periodista aseguró que le ofrecieron quedarse, pero rechazó la oferta. Una fuente anónima confirmó a CNN que le habían presentado una extensión de contrato, pero con una reducción del salario.

Cavuto también agradeció a los directivos de Fox por el apoyo recibido durante sus intervenciones médicas en los últimos tiempos, entre ellas una por esclerosis múltiple y una cirugía a corazón abierto. Y aseguró que aunque abandona el medio, no deja el periodismo.

Con su paso al costado de Your World with Neil Cavuto, donde realizó el anuncio, CAVUTO Live y Cavuto: Coast to Coast, Fox pierde a uno de los periodistas más críticos de Donald Trump. El presidente electo celebró la noticia en su red social, Truth Social:

"¡BUENAS NOTICIAS PARA AMÉRICA! Neil Cavuto, el presentador peor valorado de la Fox, con diferencia, se va - ¡Debería haber ocurrido hace mucho tiempo!".