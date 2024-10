El lado woke de la Fuerza: 'Star Wars' presenta su primer personaje transexual

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de octubre, 2024

Para seguir abrazado a los estándares de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la saga 'Star Wars', influenciada por Disney, ha decidido incorporar un personaje transexual en su nueva producción. Se trata de Sister, uno de los famosos stormtrooper de la franquicia, que aparece en el libro Star Wars: The Secrets of the Clone Troopers, recientemente sacado a la venta.

Según la descripción del libro, Sister "expresaba su identidad de género de forma diferente a la de sus compañeros stormtrooper", simplemente por el hecho de esconder quién había debajo del uniforme y por miedo a no ser aceptado.

El personaje llevará el traje blanco habitual de los stormtroopers, pero con un matiz: portará banderas con colores que se asemejan a los que representan a la transexualidad.

Sister ya había aparecido en otras entregas literarias de 'Star Wars', como, por ejemplo, en el libro Queen's Hope, en el que ayudó a otros conocidos personajes de la franquicia como Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi a luchar contra sus enemigos.

Pero nunca ha sido parte del elenco de una producción audiovisual de 'Star Wars', ni en el cine ni en la televisión. No es descabellado pensar que pueda hacerlo en un futuro, sabiendo que gran parte de los derechos cinematográficos de la franquicia los tiene Disney, compañía que no esconde su simpatía hacia los estándares DEI y su política woke.

Críticas a 'Star Wars'

Una vez se dio a conocer que 'Star Wars' contaría con su primer personaje trans, las redes sociales se llenaron de críticas contra la franquicia y contra Disney:

"Los soldados de asalto son clones creados, así que ¿cómo podría uno de ellos decidir que quiere cambiar de género? ¿WTF?".

"Y ya no soy fan de Star Wars. Después de 40 años... Disney arruinó Star Wars".

"Esto se habría leído como parodia hace sólo seis años, pero ahora es canon".