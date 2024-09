Janet Jackson reabre el debate sobre la raza de Kamala Harris tras asegurar que "ella no es negra"

Publicado por Israel Duro Verificado por 22 de septiembre, 2024

Tras varios años en el olvido, Janet Jackson vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión porque la artista cuestionó que la vicepresidente Kamala Harris sea negra en una entrevista.

Cuestionada por una periodista de The Guardian sobre su opinión acerca de que la candidata demócrata pudiera convertirse en la primera presidente negra de Estados Unidos, Janet Jackson negó que Harris pertenezca a este grupo étnico: "No es negra. Eso es lo que he oído. Que es india".

La entrevistadora, Nosheen Iqbal, apuntó que "bueno, ella es ambas", pero la artista no dio su brazo a torcer: "Su padre es blanco. Eso me dijeron. Hace días que no veo las noticias. Me dijeron que descubrieron que su padre era blanco...".

Agria polémica en los medios y redes sociales

Las declaraciones de Janet Jackson provocaron un terremoto en medios de izquierda, que se apresuraron a cargar contra la cantante. Asimismo, las redes se llenaron de mensajes a favor y en contra de las palabras de la artista, incluyendo graves ataques a ella e incluso a su fallecido hermano Michael Jackson.

La mayoría de las críticas desde la izquierda la acusan de comprar el discurso "racista" de Donald Trump cuando negó que la vicepresidenta fuera negra, asegurando que ella siempre se presentó como "asiática". Desde el ala conservadora se recuperaron vídeos en los que la propia vicepresidenta alardeaba de su ascendencia asiática sin mencionar la negra en ningún momento.

Por el momento, la campaña de Kamala Harris ha declinado responder a Janet Jackson.