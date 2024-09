Bruno Mars vs. Miley Cyrus: demandan a la artista por plagiarlo en 'Flowers'

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 18 de septiembre, 2024

Tempo Music Investments, plataforma que parte de los derechos musicales de Bruno Mars, demandó a Miley Cyrus por supuestamente plagiar una de las canciones más conocidas del artista.

Según la compañía, el éxito Flowers (2023) de Cyrus tiene "sorprendentes similitudes" con una de las canciones más famosas de Mars, When I was Your Man (2013).

"Cualquier fan de 'When I Was Your Man' de Bruno Mars sabe que 'Flowers' de Miley Cyrus no alcanzó todo ese éxito por sí sola". Tempo Music Investments

En su demanda, Tempo Music Investments aseguró que, en Flowers, Cyrus "duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de When I Was Your Man, incluyendo el diseño del tono melódico y la secuencia de la estrofa, la línea de bajo de conexión, ciertos compases del estribillo, ciertos elementos musicales teatrales, elementos líricos y progresiones de acordes específicos".

"Es inegable que 'Flowers' no existiría sin 'When I Was Your Man'". Tempo Music Investments

Detalladamente, la agencia alegó que "la línea vocal de apertura del estribillo de Flowers comienza y termina en los mismos acordes que la línea vocal de apertura en el verso de When I Was Your Man". Pide una indemnización económica por "daños y perjuicios".

Ambas canciones, cada una en su año de lanzamientos, alcanzaron el número uno en varias de las listas musicales más importantes de Estados Unidos y de otros países.

La demanda llega meses después de que Cyrus recibiese sus dos primeros Grammy por Flowers. La artista se alzó con los premios a Mejor Perfomance Pop y Mejor Grabación del Año.