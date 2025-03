Murió D’Wayne Wiggins, cofundador de Tony! Toni! Toné!

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 8 de marzo, 2025

La popular banda de R&B Tony! Toni! Toné! confirmó este viernes la muerte del cantante y guitarrista D’Wayne Wiggins a los 64 años.

Oriundo de Oakland, California, fundó el grupo junto con su medio-hermano Raphael Saadiq y con su primo Timothy Christian Riley. Algunos de sus temas más conocidos son "Feels Good" (1990) y "If I Had No Loot" (1993).

Después de que la banda se separara en buenos términos, Wiggins continuó su carrera como solista y trabajando entre bastidores para otros artistas, ayudando en sus primeros pasos a músicos como Destiny’s Child, Keyshia Cole y Alicia Keys.

"Durante el último año, ha estado luchando en privado y con valentía contra un cáncer de vejiga. A lo largo de esta lucha, se mantuvo comprometido y presente para su familia, su música, sus fans y su comunidad", se puede leer en un comunicado firmado por su familia y compartido desde la cuenta oficial de la banda.

"La vida de D'Wayne fue incomparable, y su música y su servicio impactaron a millones de personas en todo el mundo, incluida su ciudad natal de Oakland, California. ¡Fue guitarrista, productor, compositor, filántropo, mentor y miembro fundador de Tony! Toni! Toné! Era un gran apasionado del desarrollo artístico y la tutoría de jóvenes músicos emergentes y ayudó a forjar las primeras carreras de muchos de ellos".

"Por ahora, les pedimos que sigan respetando nuestra privacidad. Estamos de luto con ustedes, y profundamente agradecidos por su amor y apoyo".