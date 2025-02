SpaceX lanza con éxito 23 nuevos starlink desde California

Publicado por Israel Duro Verificado por 11 de febrero, 2025

Space X, la compañía de satélites de Elon Musk, completó el despliegue de 23 nuevos starlink en la órbita terrestre. El lanzamiento se realizó desde un cohete Falcon 9 que partió de la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California a las 6:09 p.m. (hora de la Costa Pacífica).

La puesta en órbita de los 23 satélites se realizó sin mayores problemas, según informó la compañía. La primera parte del Falcon 9 volvió a la Tierra apenas ocho minutos después del lanzamiento, como estaba previsto, tocando tierra en el Océano Pacífico en la nave no tripulada de SpaceX Of Course I Still Love You.

El resto del cohete continuó su viaje y desplegó los 23 satélites Starlink en la órbita terrestre baja unos 65 minutos después del despegue, como estaba previsto, de acuerdo con SpaceX. Se trata del 18º lanzamiento de misiones con el Falcon 9 de la compañía en lo que vade 2025, 12 de ellas vuelos Starlink.

California intentó impedir los lanzamientos de Musk e incluso Newsom apoyó al magnate

California continúa siendo una de las bases desde las que la empresa de Musk efectúa estos despliegues, a pesar de la polémica surgida por el intento de reguladores del Estado Dorado de limitar o incluso impedir a SpaceX operar desde allí. Musk acudió a los tribunales y el propio gobernador Gavin Newsom dio la razón al magnate sudafricano.