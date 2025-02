El actor Brian Murphy murió a los 92 años

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 4 de febrero, 2025

El actor Brian Murphy, conocido por protagonizar la comedia Man About The House y George and Mildred, murió a los 92 años. La estrella televisiva falleció en su casa de Kent el pasado domingo por la mañana.

En una conversación con la BBC, su amigo y agente, Thomas Bowington, lo describió como un hombre alegre y profundamente bondadoso.

El actor también es recordado por su trabajo estrecho con la directora de teatro Joan Littlewood a lo largo de su carrera temprana.

Recientemente, Murphy apareció en episodios del drama médico de la BBC Holby City, el programa de sketches The Catherine Tate Show y la comedia de situación de ITV Benidorm. También participó en el programa de comedia Last of the Summer Wine.

Su esposa, la actriz de Hi-de-Hi! Linda Regan, y sus dos hijos le sobreviven. "Tuve la suerte de haber encontrado en mi vida a mi alma gemela, Brian, a quien amaré por siempre", expresó Regan.