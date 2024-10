Los Ángeles: detienen a una estrella de rock israelí por exigir la liberación de los rehenes en Gaza

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 31 de octubre, 2024

La Policía de Los Ángeles detuvo al famoso cantante y compositor israelí Aviv Geffen por levantar un cartel exigiendo la liberación de los rehenes, durante un concierto del músico británico David Gilmour en el Hollywood Bowl.

Durante la madrugada de este jueves, la estrella de rock israelí realizó una publicación Instagram, en la que aparece sosteniendo un cartel que reza Wish They Were Here (Me gustaría que estuvieran aquí) junto con la imagen del lazo amarillo en honor a los rehenes que aún se encuentran retenidos por Hamás en la Franja de Gaza.

La frase elegida por Geffen, Wish They Were Here, hace referencia a la famosa canción Wish You Were Here (Me gustaría que estuvieras aquí) de la banda británica Pink Floyd, a la que pertenecía Gilmour.

אביב גפן הניף שלט שמתפלל לשחרור החטופים בהופעה של דיוויד גילמור בלוס אנג׳לס וטוען: ״עיכבו אותי המשטרה בגלל השלט שהכנתי״ pic.twitter.com/2tJBtu2HmK — Ran Boker רן בוקר (@ranboker) October 31, 2024

"La policía aquí me retuvo por el cartel que preparé, volveré en breve", escribió Geffen en una publicación en Instagram compartida después.

El video difundido por Geffen muestra a un policía pidiéndole que baje el cartel, tras lo cual fue detenido para ser interrogado.

En otra publicación, el músico israelí comentó que fue liberado tras un breve interrogatorio y que después del concierto pudo ir con su hijo detrás del escenario, donde se reunió con Gilmour y le entregó un pin con el lazo amarillo.

El enfrentamiento entre David Gilmour y Roger Waters

Gilmour (78), quien está promoviendo su quinto álbum solista, llamado Luck and Strange, ha manifestado fuertes críticas a Roger Waters, su excompañero en Pink Floyd, por su antisemitismo y su apoyo a dictadores como Vladímir Putin, de Rusia, y Nicolás Maduro, de Venezuela.