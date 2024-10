Un convicto trans obtiene una cirugía de reasignación de sexo pagada por contribuyentes tras asesinar a un matrimono para financiar dicho procedimiento

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 16 de octubre, 2024

Un trans asesino convicto -llamado John Jacobson Jr.- logró someterse a cirugías de reasignación de sexo financiadas por los contribuyentes. Skylar Deleon -como ahora se hace llamar- fue condenado en 2008 por el brutal asesinato de un matrimonio en un intento de robar dinero para su operación de cambio de sexo.

Los asesinatos

El 15 de noviembre de 2004, Thomas y Jackie Hawks abordaron su yate junto a Jacobson, quien había expresado interés en comprar el barco. Según informes del Washington Free Beacon, cuando zarparon desde un muelle en la costa de California, el asesino atacó y amenazó a la pareja usando una pistola. El procedimiento fue atarlos al ancla del barco y los obligó a firmar documentos de sus cuentas bancarias y la titularidad del bote. Al recibir los documentos, Jacobson y sus cómplices arrojaron a la pareja por la borda, mientras ellos permanecían a bordo pescando y bebiendo cerveza antes de regresar al puerto.

El asesinato de los Hawks le dio a Jacobson el apodo de "Asesino de Yates". El hombre fue condenado en 2008 por estos asesinatos. Sin embargo, se descubrió que ya había cometido un homicidio anteriormente, el de su excompañero de celda, aquí pudo obtener 50.000 dólares.

En una carta enviada al Free Beacon, fechada el 17 de enero, Jacobson escribió:

"Me sometí a una cirugía de afirmación de género y aumento de mama el 5 de abril de 2023. Empecé la transición cuando llegué por primera vez a San Quintín. Empecé con las hormonas en 2009 poco después de ser evaluado (...) A continuación, he cambiado mi nombre de nuevo a Skylar Deleon y he cambiado mi segundo nombre a Sophia. Solo un nombre que siempre me ha gustado. Mi transición fue definitivamente difícil, pero lo he logrado".

Está esperando ser transferido a una instalación femenina

Jacobson le dijo al Free Beacon que está esperando ser transferido a una cárcel femenina: "Debería transferirme bastante rápido, pero la prisión nos hace ir al comité para determinar si a qué prisión vamos o no, a pesar de que he tenido ambas cirugías. En este momento me están alojando en el hospital por mi seguridad. Mi consejero y los médicos se niegan a darme el alta en cualquier lugar, excepto en el Centro de Mujeres de California Central".

Esta peligrosa medida de permitir a los convictos masculinos asistir a cárceles femeninas fue respaldada por la vicepresidente Kamala Harris. En 2020, durante su candidatura presidencial, Harris fue vista celebrando su trabajo para cambiar las políticas en el estado que permite a los reclusos trans cambiar de prisión según su sexo reasignado -bajo el Departamento de Correcciones el acceso a los cambios de género- Harris dijo que como Fiscal General de California, se enteró de que el Departamento de Correcciones del estado estaba "en el camino de dar la cirugía para los prisioneros":

"Había este caso específico (...) y cuando me enteré del caso, trabajé entre bastidores no solo para asegurarme de que esa mujer transgénero recibiera los servicios que merecía, por lo que no se trataba solo de ese caso, me aseguré de que cambiaran la política en el estado de California para que todos los reclusos transgénero en el sistema penitenciario tuvieran acceso a la atención médica que deseaban y necesitaban".