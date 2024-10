El día después del Huracán 'Milton': al menos 16 muertos, labores de rescate y dudas sobre los fondos de asistencia a las víctimas

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 11 de octubre, 2024

El devastador huracán Milton dejó al menos 16 muertos a su paso por Florida. Uno de los últimos es una mujer de unos 70 años que falleció por la caída de una rama en Tampa, según confirmó la policía local. Los tornados provocados por el ciclón se habrían cobrado, de momento, otras once vidas.

A la par de la evaluación de víctimas mortales, número que se espera siga creciendo, continúan las operaciones de rescate y el análisis de los daños materiales. Aunque pidió cautela, el gobernador Ron DeSantis afirmó que el impacto había sido menor al esperado, en parte gracias a que el ciclón perdió fuerza justo antes de tocar tierra.

El Milton aterrizó el miércoles en la costa oeste del estado, entrando por Siesta Key como un ciclón categoría tres. Horas más tarde se redujo a la categoría uno, que mantuvo en su cruce de la península. El jueves se alejó por el Atlántico, dejando, además de en el oeste, inundaciones en ciudades del centro, como Orlando, y del este, como Daytona y Saint Augustine.

Dos millones de hogares permanecían sin luz la madrugada del viernes, con los condados de Pinellas, Hillsborough, Hardee y Highlands como los más afectados. Todos sobre el oeste o centro-oeste del Sunshine State.

¡Cuidado con los estafadores!

Las autoridades advierten sobre posibles estafas, sobre todo de falsos reparadores que prometen arreglos al hogar. Para evitarlos, recomiendan emplear sólo a contratistas autorizados y asegurados, registrando sus datos y pruebas de seguros, además de firmar un contrato por escrito donde se expliciten todos los trabajos a realizar.

Aconsejan, asimismo, precaución al donar para las víctimas. Todas las organizaciones caritativas se encuentran enumeradas en el sitio web Check-A-Charity del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

También preocupan los saqueos. DeSantis les dirigió unas palabras a quienes, tentados por los destrozos y abandonos, tengan en la mira viviendas o supermercados: "Les advierto, no lo hagan. Si saquean, tendrán que rendir cuentas".

Dudas sobre el financiamiento de la asistencia

El presidente Joe Biden sostuvo este jueves que los congresistas debían "avanzar tan rápido como puedan, sobre todo en la necesidad más inmediata, que es la pequeña empresa". Matizó que quien requiere financiamiento extra es la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA), no la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Sin embargo, los cabecillas de ambas agencias encendieron las alarmas por falta de presupuesto. El primero fue el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, responsable de la FEMA, quien había advertido que el dinero era suficiente para hacer frente al huracán Helene, pero no a la temporada de huracanes. La Casa Blanca luego indicó lo contrario: los fondos eran suficientes para aquel ciclón y el Milton.

A última hora del jueves, la administradora de la SBA, Isabel Casillas Guzmán, informó al Congreso de que en tan solo días quedaría en cero su presupuesto para otorgar préstamos a bajo interés para las víctimas del huracán.

"Los propietarios de viviendas no podrán acceder a préstamos de bajo interés para reponer sus bienes personales dañados por la tormenta", escribió en una misiva recogida por The Washington Post. "Las pequeñas empresas no podrán acceder a la financiación de la SBA para reponer los equipos o inventarios dañados y cubrir los perjuicios económicos derivados de la interrupción del negocio".

Guzmán pidió a los congresistas que tomaran cartas en el asunto con urgencia, interrumpiendo su receso para destinarle más fondos. El reclamo, sin embargo, ha sido recibido con opiniones variadas por los legisladores.

"El Congreso volverá a actuar a su regreso en noviembre para abordar las necesidades de financiación y garantizar que los afectados reciban los recursos necesarios", sostuvo una portavoz de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, a Politico. Quienes comparten su opinión recuerdan que, a finales del mes pasado, el hemiciclo liberó 20.300 millones de dólares para estos fines.

"Hasta que la Administración no realice una evaluación, cualquier acción del Congreso será prematura", añadió Johnson. Con estas palabras, la decisión parece tomada: los congresistas no volverán a reunirse hasta después de las elecciones presidenciales 2024.