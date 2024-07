Muere el actor y comediante Bob Newhart a los 94 años

Publicado por Verificado por 18 de julio, 2024

Bob Newhart, una figura emblemática en el mundo de la comedia, conocido por su estilo distintivo y serio, falleció este jueves a los 94 años. La noticia fue confirmada por su publicista de toda la vida, Jerry Digney, quien indicó que Newhart murió en su casa de Los Ángeles tras una serie de breves enfermedades.

Un inicio inesperado

George Robert Newhart nació el 5 de septiembre de 1929 en Oak Park, Illinois. Inicialmente se formó en contabilidad antes de descubrir su verdadera pasión por la comedia. Comenzó su carrera como comediante en stand-up, donde su estilo innovador, caracterizado por monólogos humorísticos en forma de conversaciones telefónicas ficticias, pronto llamó la atención.

El gran salto a la fama de Newhart llegó en 1960 con el álbum The Button-Down Mind of Bob Newhart. Este trabajo no solo le valió el Grammy al Mejor Álbum, superando incluso a Frank Sinatra, sino que también se convirtió en uno de los primeros álbumes de comedia en alcanzar un éxito comercial significativo. Su éxito en el stand-up le permitió obtener su propio programa de variedades en 1961, estableciéndose como una figura prominente en el entretenimiento.

Éxito en la televisión

Newhart se convirtió en una estrella de la televisión con dos de las sitcoms más queridas y aclamadas por la crítica de la CBS. En The Bob Newhart Show (década de 1970), interpretó a Bob Hartley, un psicólogo de Chicago que manejaba con humor y empatía las excentricidades de sus pacientes y amigos. La serie fue aclamada por su inteligencia, humor y la cálida relación entre Bob y su esposa Emily, interpretada por Suzanne Pleshette. Posteriormente, en Newhart donde se reinventó como un autor convertido en posadero en Vermont, rodeado de personajes excéntricos y situaciones absurdas. Esta serie también fue muy exitosa, destacándose especialmente por su icónico final en el que se revela que todo había sido un sueño.

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera de más de cinco décadas, Newhart recibió múltiples nominaciones a los premios Emmy y ganó varios Grammys. En 2007, fue galardonado con el Premio Mark Twain a la Comedia, un reconocimiento otorgado por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas a aquellos que han hecho contribuciones significativas a la cultura estadounidense.

Newhart también dejó su marca en el cine y la televisión más allá de sus series de comedia, incluyendo apariciones en Elf (2003) y The Big Bang Theory (2009-2019) como el Profesor Protón.

Vida familiar

Newhart estuvo casado con Virginia Quinn durante casi 60 años, hasta su fallecimiento en 2023. La pareja tuvo cuatro hijos: Robert, Timothy, Courtney y Michael. Newhart a menudo destacaba su familia en sus entrevistas y en su comedia, reflejando una vida personal feliz y duradera.

Newhart será recordado por su habilidad para escuchar y su uso innovador del silencio en la comedia. Su estilo inexpresivo y su tartamudeo característico lo convirtieron en una sensación cómica única. Su legado perdurará a través de su influencia en el entretenimiento y su capacidad para hacer reír a generaciones de espectadores.