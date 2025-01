Se acabó la fiesta: Trump congela temporalmente las ayudas federales

Publicado por Israel Duro Verificado por 28 de enero, 2025

La Casa Blanca ha hecho público un memorando en el que indica que todas las agencias federales "deben suspender temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal, y otras actividades pertinentes de la agencia que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas" hasta que sean revisadas por la Administración. La medida va destinada especial, aunque no exclusivamente, a "la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, la DEI, la ideología de género woke, y el green new deal".

En el comunicado, Matthew J. Vaeth, director en funciones, Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, indicó que esta medida busca "aumentar el impacto de cada dólar del contribuyente federal" y denunció que, sólo en 2024, de los 10 billones (trillion) gastados por la Administración Biden, "más de 3 billones de dólares en ayudas financieras federales, como subvenciones y préstamos".

Frente a ello, Vaeth aseguró que su Oficina trabajará para dedicar las ayudas financieras "a promover las prioridades de la Administración, concentrando el dinero de los contribuyentes en conseguir unos Estados Unidos más fuertes y seguros, eliminando la carga financiera de la inflación para los ciudadanos, liberando la energía y la fabricación estadounidenses, acabando con el wokismo y la instrumentalización partidista del gobierno, promoviendo la eficiencia en el gobierno y haciendo que Estados Unidos vuelva a ser saludable".

La Casa Blanca, contra el "despilfarro" woke y la agenda verde

Para comenzar, el memorando deja claro por dónde comenzará a meter la tijera, puesto que "el uso de recursos federales para promover la equidad marxista, la transexualidad y las políticas de ingeniería social del nuevo pacto verde es un despilfarro del dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de las personas a las que servimos". Al no limitarse los futuros recortes a este tipo de iniciativas, "esta pausa temporal dará tiempo a la Administración para revisar los programas de las agencias y determinar los mejores usos de la financiación de esos programas de acuerdo con la ley y las prioridades del Presidente hasta que la OMB haya revisado y proporcionado orientación a su agencia con respecto a la información presentada.".

"Para aplicar estas órdenes, cada organismo debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de todos sus programas de ayuda financiera federal para identificar los programas, proyectos y actividades que puedan verse afectados por cualquiera de las órdenes ejecutivas del Presidente. Mientras tanto, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, los organismos federales deben suspender temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal, y otras actividades pertinentes del organismo que puedan verse afectadas por las órdenes ejecutivas, incluyendo, pero no limitado a, la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, la DEI, la ideología de género woke, y el green newdeal".

La pausa temporal entrará en vigor el 28 de enero de 2025, y las agencias federales deberán comunicar sus descubrimientos "a más tardar el 10 de febrero de 2025". En la información que se entregue a la OMB, "los organismos deberán presentar información detallada sobre todos los programas, proyectos o actividades sujetos a esta pausa".