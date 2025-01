Los incendios provocan una tormenta política sobre Newsom y Bass por su desastrosa gestión woke de prevención de fuegos

Publicado por Israel Duro Verificado por 9 de enero, 2025

Los devastadores incendios de California han desatado una tormenta política sobre el gobernador del Estado Dorado, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos del ala más radical del Partido Demócrata por sus políticas woke sobre la prevención de incendios. El presidente electo Donald Trump exigió la dimisión de Newsom tras acusarlo de ser el culpable de la escasez de agua en la zona por negarse, bajo criterios propios del ecologismo radical, a tomar medidas que habrían solucionado este problema hace años.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Truth Social, Trump fue subiendo el nivel de las críticas contra Newsom hasta terminar reclamando su dimisión. El presidente electo insistió en que no puede esperar al 20 de enero para comenzar a "arreglar" el desastre heredado por las políticas basadas en el alarmismo climático del propio gobernador de California y Joe Biden.

Trump acusa a Newsom de ser el culpable de la destrucción de LA

El magnate republicano comenzó su ataque denunciando que la falta de agua para combatir los fuegos en el sur de California no es algo nuevo y podría haberse evitado si el gobernador del Estado Dorado hubiera aprobado el plan de restauración hídrica que se le presentó durante el primer mandato de Trump. El presidente electo, anunció que tomará medidas una vez regrese a la Casa Blanca para que "este gobernador incompetente permita que el agua dulce, limpia y hermosa FLUYA HACIA CALIFORNIA".

El gobernador Gavin Newscum se negó a firmar la declaración de restauración hídrica que se le presentó y que habría permitido que millones de galones de agua, procedentes del exceso de lluvia y nieve derretida del Norte, fluyeran diariamente a muchas partes de California, incluidas las zonas que actualmente están ardiendo de forma prácticamente apocalíptica. Quería proteger a un pez esencialmente sin valor llamado pejerrey, dándole menos agua (¡no funcionó!), pero no se preocupó por la gente de California. Ahora se está pagando el precio definitivo. Exigiré que este gobernador incompetente permita que el agua dulce, limpia y hermosa FLUYA HACIA CALIFORNIA. El es el culpable de esto. Encima de todo, no hay agua para las bocas de incendio, ni para los aviones de extinción de incendios. ¡Un verdadero desastre!

"ESTO ES LO QUE JOE BIDEN ME DEJA. ¡GRACIAS JOE!"

Tres horas después, Trump explotó tras la actualización de los avances (más bien la ausencia de ellos) en la contención de los incendios: "En este momento, Gavin Newscum y su equipo de Los Ángeles han contenido exactamente el CERO por ciento del incendio. Está ardiendo a niveles que incluso superan los de anoche. Esto no es el Gobierno. ¡No puedo esperar hasta el 20 de Enero!"

A continuación subió una segunda publicación insistiendo en la dramática situación del agua en Los Ángeles, añadiendo a Joe Biden como objeto de sus críticas por dejar FEMA sin fondos: "NO HAY AGUA EN LAS BOCAS DE INCENDIO, NO HAY DINERO EN FEMA. ESTO ES LO QUE JOE BIDEN ME DEJA. ¡GRACIAS JOE!"

"Ardiendo hasta los cimientos"

Finalmente, nueve horas después, Trump exigió directamente la dimisión de Newsom, acusándole de ser el único responsable de que "una de las mejores y más bellas partes de los Estados Unidos de América" esté "ardiendo hasta los cimientos". A primera hora del jueves, Trump volvía a la carga con un nuevo post en el que también criticaba "la incompetencia" de la alcaldesa Bass.

Newsom lamenta que Trump haga política con la tragedia y rechaza responder

Newsom respondió lamentando que Trump utilizara como arma política los incendios mientras "la gente está literalmente huyendo. Los niños han perdido sus escuelas. Las comunidades han perdido sus iglesias. Las familias han perdido sus hogares. Algunos incluso han perdido la vida". El gobernador rehusó responder directamente al presidente electo, asegurando que él está centrado "salvando vidas y apagando estos incendios sin precedentes".