Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 7 de noviembre, 2024

Donald Trump eligió a Susie Wiles como jefe de gabinete para su regreso a la Casa Blanca. El presidente electo anunció su elección a través de un comunicado en el que elogió profundamente a Wiles, a quien describió como una mujer "fuerte, inteligente, innovadora y es universalmente admirada y respetada".

Wiles, una veterana política de Florida con pasado en la oficina del congresista Jack Kemp y en la Administración de Ronald Reagan, viene trabajando con Trump hace unos años. Primero dirigiendo sus dos anteriores campañas en el Sunshine State, luego como directora ejecutiva del Save America PAC y más recientemente como una de las directoras de su última campaña presidencial.

Su trabajo en Florida no se limita solo a Trump, dado que trabajó también para el gobernador Ron DeSantis y el senador Rick Scott, quien está en la carrera para suceder a Mitch McConnell como líder republicano del Senado.

A su vez, Trump valora mucho que Wiles se acercara a él después del 6 de Enero del 2021, cuando su imagen pública había quedado debilitada.

"Susie Wiles acaba de ayudarme a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos, y fue una parte integral de mis exitosas campañas de 2016 y 2020. Susie es dura, inteligente, innovadora, y es universalmente admirada y respetada. Susie continuará trabajando incansablemente para hacer a América grande de nuevo", expresaron desde la campaña de Trump en un comunicado.

"Es un honor bien merecido tener a Susie como la primera jefe de gabinete de la historia de Estados Unidos. No me cabe duda de que hará que nuestro país se sienta orgulloso", añadió la misiva, remarcando que será la primera mujer en ocupar el cargo desde su creación en 1946.

"El jefe confía en ella"

Su nombre se venía barajando para el puesto desde finales de octubre, aunque la duda principal era si ella lo aceptaría o no. "Según los expertos, ella es la principal razón por la que Trump tiene una campaña más profesional y organizada en este ciclo. Aprecian que haya puesto orden en un mundo político que de otro modo sería caótico y atribuyen a su política de tolerancia cero frente a las calumnias una era de relativa paz en su órbita", informaron desde Politico hace algunas semanas.

En cuanto a la danza de nombres, también se habían mencionado los de Brooke Rollins y Kevin McCarthy. La primera fue directora del Consejo de Política Nacional y actual presidente del think tank MAGA, el America First Policy Institute, mientras que el segundo es el expresidente de la Cámara de Representantes.

"Lo más importante: el jefe confía en ella. Aunque Trump no siempre la escucha, han establecido una relación que le permite a Wiles ser franca con el expresidente y decirle cuando no está de acuerdo, algo que muchos no están dispuestos a hacer ante el temperamento ocasional de Trump", añadieron desde el citado medio.

