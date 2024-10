Kamala Harris espanta a los hombres

Publicado por Israel Duro Verificado por 19 de octubre, 2024

La semana pasada The New York Times advirtió a los líderes demócratas de que Donald Trump les estaba recortando terreno en el tradicional voto cautivo de los votantes hispanos y negros. Un análisis más detallado permite ver que no se trata sólo de un problema racial, sino sexual. En concreto, de los hombres, que están abandonando masivamente a Kamala Harris ante la deriva woke y antimasculina que predomina en los líderes de esta formación, cada vez más radicalizados y entregados al feminismo radical y a la agenda LGBT.

Hasta ahora, el voto clásico asociado a Donald Trump -repetido y demonizado hasta la saciedad por los demócratas con Joe Biden a la cabeza- era el hombre blanco. Incluso en algunos casos se le añadía la etiqueta de religioso. Sin embargo, las últimas encuestas indican que el voto masculino, independientemente del resto de las etiquetas, está migrando hacia el candidato republicano.

Según el NYT, Trump aventaja en 11 puntos entre los hombres a Kamala Harris, a quien queda el consuelo de liderar ampliamente entre las mujeres. Encuestas posteriores insisten en este aspecto, con el matiz de que incluso los hombres hispanos y negros no tragan con la visión de la "nueva masculinidad" que el entorno demócrata está vendiendo.

Hispanos y negros rechazan la "nueva masculinidad" demócrata

Según este sondeo, desde que se presentó por primera vez en 2016, el apoyo a Trump desde la comunidad negra ha crecido en 8 puntos. Entonces contó con el 7% de sus votos, mientras que ahora un 15% mostró su intención de depositar la papeleta con su nombre en las urnas. Gran parte del aumento se debe a los hombres, cuyo respaldo al expresidente ha llegado al 20% en el último sondeo.

La tendencia es igual entre los hispanos. Una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés), de corte demócrata, apunta que, en un sondeo realizado en un feudo del Partido Azul, como es California, el 46% de los hombres apoya a Kamala Harris, pero Trump ya alcanza el 42% de intención de voto masculino entre los miembros de este grupo étnico.

El CEO de NALEO, Raúl Vargas, apuntó que esta tendencia es igual en todo el país, y que puede ser decisiva en los estados bisagra el próximo 5 de Noviembre. Algo que confirma la encuesta del pasado domingo del NYT, en la que la diferencia en intención de voto entre los hombres hispanos apenas llega al 3% a favor de la demócrata (48%-45%).

Según Harris, los hombres que la rechazan es porque no quieren una mujer presidente

La reacción del equipo de Kamala ha sido implicarse en una campaña para atraer el voto masculino, aunque no parece haber entendido dónde radica el problema. De hecho, el propio vídeo que han subido a las redes sociales para recuperar el voto masculino viene a decir que el problema de los hombres es que no quieren a una mujer como presidente. ya ha sido calificado como "el anuncio político más cutre jamás creado". la corresponsal jurídica de The Federalist, Margot Cleveland, apuntó que este anuncio parece demostrar que "los únicos hombres que conocen los que trabajan para la campaña de Harris son Doug Emhoff y Tim Walz".

Precisamente el gobernador de Minesota y compañero de Ticket de Harris es el protagonista de otro de los intentos de recuperar el voto de los hombres, tratando de sumar de paso el de los defensores de la Segunda Enmienda. En el vídeo, Walz sale con un rifle cazando faisanes, aunque tampoco se ha librado de las burlas por sus aparentes problemas para cargar el arma.