La industria del cine para adultos se adentra en la campaña apoyando a Kamala Harris

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 8 de octubre, 2024

La industria del cine para adultos se manifestó respecto la carrera presidencial de 2024 con una campaña publicitaria valorada en 100.000 dólares, dirigida a combatir el el Proyecto 2025 (que considera incluye propuestas para prohibir la pornografía. Bajo el lema "Hands Off My Porn" ("Manos fuera de mi porno"), la controversial iniciativa busca movilizar a los votantes más jóvenes en siete estados clave y persuadirlos de que voten a la vicepresidente Kamala Harris en las elecciones.

El New York Times reportó que diecisiete actores de cine pornográfico anunciaron el lanzamiento de esta campaña publicitaria y estos sostienen -sin ningún tipo de argumento- que los conservadores están planeando prohibir la pornografía y encarcelar a los productores y actores involucrados del cine para adultos. Los anuncios aparecerán en sitios pornográficos populares en estados indecisos como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada.

El objetivo: influir en el voto joven masculino

El impulso para movilizar a los jóvenes varones surge en un contexto de desespero demócrata donde las encuestas muestran que Kamala Harris está detrás del expresidente Donald Trump entre los votantes masculinos. El grupo detrás de "Hands Off My Porn" planificó su estrategia basándose en encuestas y datos demográficos que indican que los hombres jóvenes son algunos de los principales consumidores de pornografía en línea. Según un estudio del Centro de Encuestas sobre la Vida Americana, el 44% de los hombres de entre 18 y 29 años, y el 57% de los hombres de entre 30 y 49 años, han visto pornografía en el último mes.

Holly Randall -actriz y directora de cine pornográfico- fue una de las voces destacadas durante el anuncio de la campaña. Con más de 25 años de experiencia en la industria, señaló que este tipo de ataques no son nuevos, pero que la propuesta del Proyecto 2025 representa una amenaza sin precedentes.

"He estado en esta industria durante más de 25 años y he sido testigo de muchos ataques a nuestra industria, pero la prohibición de la pornografía del Proyecto 2025 es la propuesta más extrema que he visto (...) Los votantes tienen que tomar en serio esa amenaza. No podemos confiar simplemente en el precedente de que consumir pornografía es legal y lo ha sido durante mucho tiempo".

El Proyecto 2025 no busca prohibir la pornografía

El Proyecto 2025 es un plan conservador desarrollado por la Heritage Foundation, que busca implementar políticas alineadas con los valores conservadores en caso de que un republicano gane la presidencia en 2024. Si bien el Proyecto abarca una amplia gama de temas como el control de la inmigración, la seguridad nacional, entre otros, no menciona explícitamente la prohibición de la pornografía en sus documentos oficiales.

Lo que sí establece el plan es un enfoque en la regulación -no prohibición- de contenido digital y el contenido que viole los principios conservadores subyacentes. La interpretación de que el proyecto podría llevar a la prohibición de la pornografía proviene de sectores extremistas que temen medidas más estrictas para controlar este asunto que muchas veces trae problemas sociales.