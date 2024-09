Un exjefe de la Patrulla Fronteriza acusa a la Administración Biden-Harris de ordenar encubrir la llegada de inmigrantes ilegales sospechosos de terrorismo

Frontera suroeste. Aaron Heitke, ex jefe del sector de San Diego. Cordon Press / Twitter-House Homeland GOP .

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 20 de septiembre, 2024

Aaron Heitke, un exagente de la Patrulla Fronteriza que ejerció como jefe en el sector de San Diego, denunció en el Congreso que la Administración Biden-Harris ordenó a la agencia que no podía hacer público el incremento de inmigrantes con presuntos vínculos terroristas -denominados como "extranjeros con interés significativo" (SIA)- que cruzaron la frontera a partir de 2022.

En su comparecencia en la audiencia titulada Un país sin fronteras: Cómo las políticas de fronteras abiertas de Biden-Harris han socavado nuestra seguridad del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Heitke aseguró que el objetivo de la Administración Biden-Harris era "convencer" a los estadounidenses de que la frontera no suponía ningún riesgo para el país.

"Antes de esta Administración, el sector de San Diego tenía una media de entre 10 y 15 SIA al año. Una vez que se corrió la voz de que la frontera era mucho más fácil de cruzar, San Diego pasó a más de 100 SIA en 2022, mucho más de 100 SIA en 2023 y más que eso este año. Estos son solo los que atrapamos", dijo el exagente fronterizo.

"En aquel momento, me dijeron que no podía publicar ninguna información sobre este aumento de los SIA ni mencionar ninguna de las detenciones. La Administración estaba tratando de convencer al público de que no había ninguna amenaza en la frontera", añadió Heitke.

La crisis migratoria ha sido uno de los grandes problemas surgidos del trabajo de la Administración Biden-Harris, siendo la vicepresidente y, hoy, candidata demócrata a la presidencia, la principal responsable, puesto que sobre su figura se depositó la gestión migratoria.

En la audiencia, los republicanos enfatizaron en por qué la Administración Biden-Harris ocultó información sobre encuentros con inmigrantes sospechosos de terrorismo y por qué no trataron de atajar el "desastre" en la frontera.

"A medida que seguimos siendo testigos de la resistencia de Biden y Harris a hacer algo significativo sobre este desastre, tenemos que preguntar: ¿por qué? ¿Por qué dejaron que esta crisis tuviera lugar y por qué han dejado que continúe?", declaró el presidente del comité, el representante republicano Mark Green (Tennessee).

Para concluir su declaración, Heitke informó de que muchos de los inmigrantes ilegales eran liberados y enviados en aviones desde California a Texas. Cada uno de esos vuelos tenían un costo para los contribuyentes de 150.000 dólares.