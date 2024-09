Harris y Walz establecen récord de ser los candidatos con menos entrevistas en la historia política de EEUU

Publicado por Virgina Martínez Verificado por 19 de septiembre, 2024

La fórmula presidencial demócrata, compuesta por Kamala Harris y Tim Walz, parece haber descubierto una nueva forma de hacer campaña: la de jugar a las escondidas con la prensa. Ambos candidatos demócratas han concedido sólo siete entrevistas, una cifra ridícula en comparación con sus rivales republicanos Donald Trump y JD Vance que han dado más de diez veces esa cifra en el mismo periodo.

Según Axios la campaña de Harris limita deliberadamente las interacciones con los periodistas con el objetivo de proteger a la vicepresidente y evitar encuentros que podrían ser perjudiciales a pocas semanas de las elecciones. Pero esta estrategia podría jugarles una mala pasada, dado que se están ganando la fama de ser los políticos que están concediendo menos entrevistas que cualquier otro candidato presidencial en la historia de Estados Unidos, según el análisis de Axios. Este análisis discrimina las entrevistas según lo que considera “medios partidistas” y evita contabilizar esas entrevistas. Así, el medio excluyó las conversaciones de los republicanos con Fox News, Newsmax, New York Post o la entrevista de Walz en MSNBC.

El caso de Kamala Harris es particularmente criticado, dado que apenas ha concedido tres entrevistas a medios que no sean partidistas y es necesario destacar que la vicepresidente está en campaña desde el mes de julio. En efecto, Harris dio su primera entrevista casi dos meses después de unirse a la carrera presidencial. En cambio su compañero, el gobernador de Minnesota, lleva menos tiempo en la campaña, aunque aun así sólo ha concedido cuatro entrevistas.

En el otro lado del ring electoral, la fórmula republicana, compuesta por Trump y Vance, ha concedido 73 entrevistas, la mayoría de las cuales estuvieron a cargo del senador de Ohio, mientras que Trump se enfrentó a los medios en 14 oportunidades.

Se espera que Harris cambie sus tácticas en las próximas semanas ya que está siendo criticada por medios que hasta hace poco le eran muy favorables. Por ejemplo, The New York Times, en una columna publicada recientemente por el analista Todd S. Purdum criticó a Harris por reciclar sus discursos a modo de respuesta y agregó que la vicepresidente no puede darse el lujo de dar respuestas ensayadas y discursos improvisados que podrían no persuadir a los votantes.