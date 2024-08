Trump pone en duda su asistencia al debate de ABC News por la amistad entre la cadena y Kamala Harris

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 26 de agosto, 2024

Donald Trump está dudando de si asistirá al debate presidencial frente a Kamala Harris que se celebrará el 10 de septiembre en ABC News. El nominado republicano dejó claro que el partidismo del medio de comunicación y la más que conocida amistad entre su oponente y la copresidente de Disney Entertainment (matriz de la cadena), Dana Walden, le perjudicarían.

Trump tomó de referencia la entrevista que le realizaron al senador republicano Tom Cotton (Arkansas) para hacer patente esa tendencia de ABC News hacia el Partido Demócrata y hacia su candidata, de ahí a que esté estudiando la posibilidad de no presentarse al debate.

"Vi ABC FAKE NEWS esta mañana, tanto la entrevista ridícula y tendenciosa del reportero ligero Jonathan Carl(K?) a Tom Cotton (¡quien estuvo fantástico!), como su llamado Panel de Odiadores de Trump, y pregunto, ¿por qué haría el debate contra Kamala Harris en esa cadena? ¿Dará la panelista Donna Brazil las preguntas a la candidata marxista como lo hizo para la torcida Hillary Clinton? ¿Hará lo mismo la mejor amiga de Kamala, que dirige ABC? ¿Dónde está ahora George Slopadopolus? ¿Estará involucrado? Tienen muchas preguntas que responder. ¿Por qué Harris rechazó Fox, NBC, CBS e incluso CNN? Estén atentos", escribió Trump en Truth Social.

Al margen de esta publicación, el nominado republicano dijo que la "hostilidad" que vio en la entrevista a Cotton, le llevó a decantarse por proponer que el próximo debate se celebre en otra cadena de televisión. "Preferiría hacerlo en la NBC. Prefiero hacerlo en la CBS. Francamente, creo que la CBS es muy injusta, pero la mejor del grupo, y desde luego lo hago en la FOX, incluso lo haría en la CNN. Creo que la CNN nos trató muy justamente la última vez", añadió, en declaraciones recogidas por NBC News.

Otro de los puntos que hacen que Trump cuestione si debatirá contra Harris en ABC News es los micrófonos abiertos. El equipo de la demócrata opta porque se mantengan abiertos para que se puedan captar todos los comentarios, algo que la campaña del republicano no quiere, tal y como se pactó.

"Dijimos que no se cambiaran las reglas acordadas. Si Kamala Harris no es lo suficientemente inteligente como para repetir los puntos de mensajería que sus manipuladores quieren que memorice, ese es su problema. Esto parece ser un patrón para la campaña de Harris. No permiten que Harris haga entrevistas, no le permiten hacer ruedas de prensa, y ahora quieren darle una hoja de trucos para el debate", señaló Jason Miller, portavoz de Trump.