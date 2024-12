Diplomáticos y exfuncionarios de Inteligencia piden que las audiencias en el Senado para confirmar a Gabbard sean a puerta cerrada

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 5 de diciembre, 2024

Decenas de diplomáticos y exfuncionarios de Inteligencia y Seguridad Nacional de Estados Unidos han pedido a los líderes del Senado que programen audiencias de confirmación a puerta cerrada para la exrepresentante Tulsi Gabbard, elegida por el presidente electo Donald Trump para ser directora nacional de Inteligencia.

Según los funcionarios, las audiencias privadas permitirían una revisión completa de los archivos del Gobierno sobre Gabbard, quien confirmó este año que Estados Unidos la había incluido durante un tiempo “en una lista secreta de vigilancia terrorista” como “amenaza terrorista doméstica potencial”.

La excongresista tildó la acción del Gobierno de represalia política.

En la petición, los exfuncionarios afirmaron que estaban “alarmados” por la elección de Gabbard para supervisar las 18 agencias de inteligencia del país, especificando que las acciones de la exrepresentante en el pasado “ponen en duda su capacidad para ofrecer informes de Inteligencia imparciales al presidente, al Congreso y a todo el aparato de seguridad nacional”.

Alexa Henning, portavoz de Gabbard que trabaja en el equipo de transición de Trump, calificó los ataques como infundados y partidistas. Una buena parte de los funcionarios trabajaron para Administraciones demócratas.

“Estos ataques infundados provienen de los mismos genios que tienen las manos manchadas de sangre por décadas de 'inteligencia' defectuosa”, dijo la portavoz.

Entre los firmantes de la petición se destacan la ex vicesecretaria de Estado Wendy Sherman, que sirvió para la Administración Biden; la ex vicesecretaria general de la OTAN Rose Gottemoeller, que ha trabajado tanto para administraciones demócratas como republicanas, el ex asesor de seguridad nacional Anthony Lake, que sirvió para la Administración Clinton; y numerosos embajadores retirados y oficiales militares de alto rango.

En particular, los firmantes cuestionaron a Gabbard por mantener reuniones en Siria con el mandatario Bashar al-Assad en 2017 y pidieron que los comités del Senado “consideren en sesiones a puerta cerrada toda la información disponible para el Gobierno de Estados Unidos al considerar las calificaciones de la Sra. Gabbard para administrar las agencias de inteligencia de nuestro país y, lo que es más importante, la protección de nuestras fuentes y métodos de inteligencia”.