RFK Jr. demanda a Carolina del Norte por negarse a eliminar su nombre de la boleta electoral

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 1 de septiembre, 2024

El excandidato independiente a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre Robert F. Kennedy Jr. presentó una demanda en el Tribunal Superior del condado de Wake contra el estado de Carolina del Norte por negarse a eliminar su nombre de la boleta electoral.

RFK Jr. suspendió su campaña electoral hace una semana y el pasado jueves solicitó a Carolina del Norte que eliminase su nombre de las papeletas electorales.

Sin embargo, la Junta Electoral estatal negó su petición. Lo hizo tras realizar una votación en la que, con 3 votos en contra y 2 a favor, denegaron al excandidato la posibilidad de retirar su candidatura, alegando que ya se habían impreso cerca de 2 millones de papeletas en 67 de los 100 condados en las que aparecía el nombre del excandidato y de su partido, We The People. Cambiar esas boletas, explicó la junta electoral, no sólo era muy costoso sino que también era inviable ya que, en breve, se abre el plazo de voto por correo.

"Cuando hablamos de imprimir una boleta, no nos referimos a presionar copiar en una máquina Xerox. Este es un proceso mucho más complejo", dijo la directora ejecutiva de la junta, Karen Brinson Bell, en declaraciones recogidas por FOX News Digital.

Por su parte, la campaña del Robert Kennedy Jr. aseguró en el escrito judicial, al que obtuvo acceso The News & Observer, que negarle ese derecho suponía un "daño irreparable" y, además, violaba los derechos constitucionales del excandidato independiente:

"Al negarse a reconocer los derechos y privilegios legales de Kennedy, los acusados ​​le han causado un daño irreparable. Peor aún, al obligar a Kennedy a permanecer en la boleta electoral contra su voluntad, los acusados ​​están obligando a expresarse en violación de la Constitución".

Demanda presentada por RFK Jr. contra el estado de Carolina del Norte.

Carolina del Norte no es el único estado que se ha negado a eliminar el nombre de Robert F. Kennedy Jr. de las papeletas electorales. Según pudo averiguar The Hill, las juntas electorales de Michigan y Wisconsin también decidieron mantener el nombre del excandidato independiente en sus boletos, fragmentando así el voto en estos tres estados que pueden resultar claves durante las elecciones presidenciales.