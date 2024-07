Intento de asesinato a Trump: reportan que un oficial de policía se enfrentó al tirador segundos antes de que le disparara al expresidente

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-14T23:08:24.000Z"}

Continúa llegando más información sobre lo ocurrido antes, durante y después del intento de asesinato a Donald Trump en Pennsylvania. Una de las interrogantes más fuertes fue sobre cómo pudo el tirador concretar su plan, teniendo en cuenta que los eventos de campaña del expresidente suelen contar con muchas medidas de seguridad. Lo último que trascendió al respecto es que un oficial de Policía confrontó a Thomas Matthew Crooks segundos antes de los disparos, pero fue disuadido por el arma del tirador.

Mientras el Servicio Secreto quedó en el ojo de la tormenta, muchos en redes sociales remarcaban que los asistentes le habían alertado a la Policía sobre un sujeto extraño subiendo a un techo con un rifle. Pese a que la teoría fue tachada de dudosa en primera instancia, The Associated Press recogió la misma información de algunas fuentes. Incluso le revelaron al citado medio que un oficial confrontó sin éxito al tirador.

"Poco antes de que sonaran los disparos, los asistentes a la manifestación se percataron de que un hombre subía a la azotea de un edificio cercano y avisaron a las fuerzas del orden locales, según dos agentes de la ley", informaron desde AP en la tarde del domingo, para luego confirmar que las autoridades tuvieron un careo con el tirador segundos antes de que le dispare al expresidente.

"Un agente subió al tejado y se encontró con Crooks, que le apuntó con su rifle. El agente se retiró por la escalera y Crooks rápidamente disparó hacia el ex presidente Donald Trump, y fue entonces cuando los francotiradores del Servicio Secreto de Estados Unidos le dispararon, dijeron los funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso", añadieron.

Una vez efectuados los disparos, comenzó el accionar del equipo de contraataque del Servicio Secreto, 'Hawkeye', el cual tiene la función de eliminar las amenazas para que otros agentes puedan proteger y llevarse a la persona a proteger, en este caso, Trump.

A su vez, el equipo de contrafrancotiradores, conocido con el nombre en clave 'Hércules', está equipado con binoculares de largo alcance y fusiles francotirador para hacer frente a amenazas de largo alcance.

En cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad en general, un agente especial del FBI que habló con la prensa dijo que el Servicio Secreto tendría luego que responder cómo fue que un muchacho logró llegar tan cerca del presidente con un rifle.

La investigación en curso del FBI califica el acto como un intento de asesinato y un "acto de terrorismo interno", definido como "actos dentro de Estados Unidos que tienen como objetivo intimidar o coaccionar a civiles o influir en la política gubernamental".