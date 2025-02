Netanyahu en la Casa Blanca: transcripción completa

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 5 de febrero, 2025

Gracias, señor presidente. Es un honor que me haya invitado a ser el primer líder extranjero en visitar la Casa Blanca en su segundo mandato. Esto es un testimonio de su amistad y apoyo al Estado judío y al pueblo judío. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: usted es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Por eso el pueblo de Israel le tiene tanto respeto.

En su primer mandato, usted reconoció Jerusalén como capital de Israel, trasladó allí la Embajada estadounidense, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, se retiró del desastroso acuerdo nuclear con Irán. Recuerdo que hablamos de ello y usted dijo: "Este es el peor acuerdo que he visto nunca. He sido elegido, me retiro de él". Eso es exactamente lo que hiciste. Creo que habla muy bien del sentido común, de mirar las cosas y verlas como son.

Y, por supuesto, también negoció los innovadores Acuerdos de Abraham en los que Israel firmó la paz con cuatro estados árabes. Lo hizo en cuatro meses. No ocurrió nada durante un cuarto de siglo, pero en cuatro meses fuimos capaces, trabajando juntos bajo su liderazgo, de alcanzar cuatro acuerdos de paz históricos.

Y ahora, en los primeros días de su segundo mandato, lo ha retomado donde lo dejó. Su liderazgo ayudó a traer a casa a nuestros rehenes, entre ellos ciudadanos estadounidenses. Usted liberó municiones que han sido retenidas a Israel en medio de una guerra de siete frentes por nuestra existencia. Pusiste fin a las injustas sanciones contra ciudadanos israelíes respetuosos con la ley, te enfrentaste con valentía a la lacra del antisemitismo, dejaste de financiar organizaciones internacionales como el OOPS [Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente] que apoyan y financian a terroristas, y hoy has renovado la campaña de máxima presión contra Irán.

Señoras y señores, todo esto en sólo dos semanas. ¿Podemos imaginar dónde estaremos dentro de cuatro años? Yo puedo, sé que usted puede, señor presidente.

Por nuestra parte, en Israel también hemos estado bastante ocupados. Desde el horrendo atentado del 7 de Octubre, hemos estado luchando contra nuestros enemigos comunes y cambiando la faz de Oriente Próximo. Aquel infame día, los monstruos de Hamás asesinaron salvajemente a inocentes, entre ellos más de 40 estadounidenses. Decapitaron a hombres, violaron a mujeres y quemaron vivos a bebés, y tomaron como rehenes a 251 personas en las mazmorras de Gaza.

Tras el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto, Irán y sus secuaces en Oriente Próximo estaban absolutamente extasiados. [El jefe del buró político de Hamás, Ismail] Haniyeh alabó la masacre, [el líder de Hamás en Gaza, Yahya] Sinwar dijo que Israel estaba acabado, [el líder de Hezbolá, Hassan] Nasrallah se jactó de que Israel era "tan débil como una tela de araña".

Pues bien, señor Presidente, Haniyeh se ha ido, Sinwar se ha ido, Nasrallah se ha ido, hemos devastado Hamás, diezmado Hezbolá, destruido el armamento que le quedaba a [el derrocado líder sirio Bashar] Assad y hemos paralizado las defensas aéreas de Irán. Al hacer esto, hemos derrotado a algunos de los peores enemigos de Estados Unidos. Acabamos con terroristas buscados durante décadas por derramar ríos de sangre estadounidense, incluidos 241 marines asesinados en Beirut. Logramos todo esto con el espíritu indomable de nuestro pueblo y el valor sin límites de nuestros soldados.

La Biblia dice que el pueblo de Israel se levantará como leones y vaya si nos levantamos. Hoy, el rugido del león de Judá se oye con fuerza en todo Oriente Próximo.

Israel nunca ha sido más fuerte y el eje terrorista de Irán nunca ha sido más débil. Pero como hemos hablado, señor presidente, para asegurar nuestro futuro y traer la paz a nuestra región, tenemos que terminar el trabajo.

En Gaza, Israel tiene tres objetivos: destruir las capacidades militares y de Gobierno de Hamás, asegurar la liberación de todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza nunca vuelva a suponer una amenaza para Israel.

Creo, señor presidente, que su voluntad de romper con las ideas convencionales, que han fracasado una y otra vez, su voluntad de salirse de lo convencional con ideas nuevas, nos ayudará a conseguir estos objetivos. Y le he visto hacerlo muchas veces. Vas al grano, ves cosas que otros se niegan a ver, dices cosas que otros se niegan a decir y después de que se caiga la mandíbula la gente se rasca la cabeza y dice: "Sabes, tiene razón". Este es el tipo de pensamiento que nos permitió llegar a los Acuerdos de Abraham, que nos permitió dar forma a Oriente Medio y traer la paz.

También estamos de acuerdo con Irán. El mismo Irán que intentó matarnos a ambos. Intentaron matarte a ti e intentaron matarme a mí a través de sus representantes. Ambos estamos comprometidos a hacer retroceder la agresión de Irán en la región y a garantizar que Irán nunca desarrolle un arma nuclear.

Señor presidente, señoras y señores, Israel acabará la guerra ganando la guerra. La victoria de Israel será la victoria de Estados Unidos. No sólo ganaremos la guerra, trabajando juntos, ganaremos la paz. Con su liderazgo y nuestra colaboración, creo que forjaremos un futuro brillante para nuestra región y llevaremos nuestra gran alianza a cotas aún mayores. Gracias.

